رغم مشاهداته العالية على نتفليكس.. إلغاء «مخبأ المليارديرات»

قررت منصة نتفليكس عدم إنتاج موسماً ثانياً من مسلسها الإسباني "مخبأ المليارديرات"، رغم النجاح النسبي الذي حققه على مستوى المشاهدات بتسجيله 152 مليون ساعة مشاهدة و20.7 مليون مشاهدة مكتملة، وتصدره قوائم المشاهدة العالمية بعد عرضه الأولى.

ووصف النقاد المسلسل بأنه مناسب لمحبي الأعمال ذات الطابع التشويقي، ويروي المسلسل الذي كتب نصه أليكس بينا، مبتكر "لا كاسا دي بابيل"، قصة مجموعة من المليارديرات يختبئون في ملجأ تحت الأرض يُعرف باسم "كيميرا أندرجراوند بارك" لحماية أنفسهم من حرب نووية محتملة.

ولم يحصل المسلسل على استحسان النقاد، فقد سجل تقييمًا منخفضًا نسبته 33% على موقع Rotten Tomatoes.

وأفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية بأن مجموعات التصوير في إسبانيا بدأت بالفعل في التفكيك بعد قرار الإلغاء، ووصفت العمل بأنه واحد من "أغلى وأكثر المشاريع طموحًا من نتفليكس إسبانيا".

وعبّر عدد من المشاهدين عن استيائهم من إنهاء المسلسل دون استكمال القصة، معتبرين أن الأعمال الدرامية تحتاج إلى نهاية واضحة. وكتب أحد المتابعين: "جزء من تعثر المسلسل يعود إلى غياب خاتمة محددة، من الأفضل سرد القصة كاملة في عدد معلوم من الحلقات، وإذا نجحت يمكن بعدها تقديم مواسم إضافية".