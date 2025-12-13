سينما 2025.. إيرادات مليارية تتحدّى المنصات الرقمية

أثبت عام 2025 أن شباك التذاكر السينمائي لايزال حيّاً، رغم التحوّلات الكبيرة في عادات المشاهدة نحو المنصات الرقمية. الانتعاش الذي شهدته دور العرض لم يكن نتيجة عامل واحد فقط، بل نتيجة تداخل عناصر عدة: قوة «العلامة التجارية»، الحنين إلى أعمال محبوبة من قبل، التنويع بين أنيميشن، ألعاب، أفلام عائلية، وأساليب بصرية جذّابة، إضافة إلى التوزيع العالمي الواسع. السينما بهذا المعنى أصبحت أكثر من مجرد سرد قصة. أصبحت «حدثاً» جماهيريّاً، يستهدف العائلات، الجماهير الشابة، ومحبي الترفيه الخفيف والمتنوّع.

وفي هذه البيئة توجّهت الاستوديوهات لفرص ذات مخاطرة أقل مثل إعادة إجراء لأفلام وتجارب شهيرة، وتحويل ألعاب أو أنيمي إلى أفلام، أو استمرارية لسلاسل ناجحة.

قائمة أعلى 10 أفلام في 2025 تعكس تعقيد الذائقة السينمائية المعاصرة وجمهوراً يبحث عن كل شيء تقريباً: «أنيميشن، ألعاب، أكشن، سباقات، مغامرات، ترفيه عائلي أو مواجهة خيال». العامل المشترك بين أغلب هذه الأفلام هو الاعتماد على قيمة معروفة سلفاً لعبة، أنيمي، شخصية مشهورة، ما يقلّل المخاطر ويضمن إيرادات كبيرة.

ومع ذلك، هذا التوجّه يعيد طرح السؤال: هل الصناعة ستبقى رهينة العائد المضمون على حساب التجريب والإبداع؟ أم أن في المستقبل سيجد المبدعون مكاناً مجدداً بين محبي السينما؟

في ما يلي نظرة مفصلة على أفلام 2025 الـ10 الأوائل بحسب تقارير متخصصة مثل (Top 2025 Movies at the Worldwide Box Office)، و«Top Grossing Movies 20 25».

Ne Zha 2

فيلم الرسوم المتحركة الصيني تصدّر قائمة 2025 بإيرادات ضخمة تجاوزت 1.90 مليار دولار عالمياً. ونجح كمهرجان بصري مزيج من رسوم عالية الجودة، سرد درامي يستلهم الأساطير الصينية، وإقبال ضخم داخل السوق المحلية التي دعمت الفيلم بشكل كثيف. هذا النجاح يعكس تغيّراً في خريطة القوة السينمائية العالمية: فلم يعد النجاح محصوراً على الإنتاج الغربي فحسب، بل أصبح بالإمكان لفيلم آسيوي أن ينافس على مستوى عالمي. النتيجة: تحقيق رقم قياسي يُعيد تعريف مفهوم «الضخامة» في عالم الأنيميشن.

Lilo & Stitch

إعادة إنتاج «لايف-أكشن/سي جي» من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكي حقّقت نحو 1.04 مليار دولار على مستوى العالم.

الفيلم اعتمد على عنصر الحنين لجذب جمهور سبق أن عرف العمل الأصلي، مضيفاً إليه لمسات بصرية حديثة وتأثيرات خاصة متطوّرة تناسب الجمهور العائلي اليوم. جاذبية الأسماء المألوفة بلمسة جديدة كانت كفيلة بأن تجعل الفيلم من بين القلائل الذين عبَروا حاجز المليار في 2025، ما يعكس أهمية إعادة إحياء العناوين القديمة عند استوديوهات ضخمة تتطلع إلى ربح مضمون.

A Minecraft

اعتمد فيلم «ماينكرافت» على لعبة فيديو شهيرة جداً، ونجح في تحويل عالم مكعبات «ماينكرافت» الافتراضي إلى تجربة بصرية سينمائية تجذب اللاعبين وعشاق المغامرة على حد سواء، وتمكّن من تحقيق ما يقارب 958 مليون دولار عالمياً.

قاعدة محبي اللعبة الضخمة ساعدت على تحقيق إقبال واسع، ما أظهر أن تحويل ألعاب شهيرة إلى أفلام - بشرط التنفيذ الجيد - لايزال خياراً مغرياً للاستوديوهات ويجذب جمهوراً متنوّعاً يضم مدمنين على الألعاب ومشاهدين عاديين.

Jurassic World: Rebirth

عودة هذه السلسلة من عالم الديناصورات نجحت بفضل بُعدها عن الخيال العلمي الناعم إلى المغامرة والإثارة، وهي عناصر محبوبة لدى جماهير السينما منذ سنوات. مزيج من الاسم الضخم، التأثيرات الخاصة، الديناصورات، والإثارة جعل «Jurassic World: Rebirth» خياراً آمناً للمشاهد الذي يبحث عن تجربة ممتعة ومليئة بالحركة، دون الحاجة إلى تفكير ثقيل أو التزام قصصي عميق، ليحقّق نحو 868.9 مليون دولار عالمياً في 2025.

Demon Slayer

من أبرز أفلام الأنيمي في 2025، وحقق نحو 768.9 مليون دولار عالمياً.

الفيلم حمل معه موجة شعبية ضخمة لعشاق الأنيمي والمانغا، خصوصاً أولئك المهتمين بـ«قتال الشياطين» والقيم التي يحملها، مثل الشجاعة، التضحية، والعلاقات الإنسانية. نجاحه يؤكد مدى توسع جمهور الأنيمي عالمياً - لم يعد محصوراً في آسيا فقط - ويُظهر أن العمل الجيد، حتى لو كان من ثقافة فرعية، قادر على منافسة الأقوى من الإنتاجات الغربية والرسوم المتحركة التقليدية.

How to Train Your Dragon

فيلم رسوم متحركة أعاد إحياء عالم محبوب، بلغت إيراداته نحو 636.2 مليون دولار عالمياً.

نجاح هذا العمل يأتي من قدرة السلسلة على استعادة جمهورها الأصلي الجديد - عائلات وأطفال - إضافة إلى جمهور اشتُهرت معه منذ أجزاء سابقة. القصّة الخيالية، التنسيق بين المغامرة والعاطفة والعالم الجميل الذي يصنعه الفيلم جعلاه خياراً آمناً لمن يبحث عن فيلم «مريح» للعائلة، يدمج متعة البصر مع رسائل إنسانية إيجابية.

F1

فيلم من عالم سباقات «الفورمولا 1» حقق نحو 631.4 مليون دولار عالمياً.

استطاع هذا الفيلم جذب محبي السرعة، السباقات، والإثارة الواقعية وهو جمهور قد لا يكون من روّاد السينما بشكل دائم، لكنه متعطش لتجربة تجمع بين حب الرياضة ودراما الإيقاع السريع. برهن الفيلم على أن تنويع الأفلام ضمن القائمة الأكثر ربحاً في 2025 لم يقتصر على الأنيميشن أو الأكشن الخيالي، بل شمل أفلاماً تتناول مجالات غير مألوفة، ما يوسّع قاعدة جمهور السينما.

Zootopia 2

هذا الجزء الجديد من عالم الأنيميشن الشهير بلغت إيراداته في 2025 ما يقارب 620.8 مليون دولار عالمياً. حافظ على روح الجزء الأول، مع تحديثات بصرية وقصة أكثر نضجاً، ما جعله يجذب جمهور العائلات والشباب على حد سواء. النجاح يعكس أن الاستمرارية في عالم محبوب، بشرط أن تُقدم بشكل يلائم الأذواق المعاصرة، لاتزال وصفة فعّالة لتحقيق إيرادات كبيرة.

Superman

إصدار جديد لشخصية السوبرهيرو الشهيرة، وبلغت إيراداته نحو 616.7 مليون دولار عالمياً. ورغم أن الرقم لا يقارب تلك الإيرادات الهائلة لبعض أفلام الأبطال الخارقين في سنوات مضت، إلا أن «Superman 2025» نجح في جمع جمهور من محبي الأبطال. الفيلم يُظهر أن حتى الشخصية الكلاسيكية - إذا أعيد تقديمها بشكل يناسب وقتنا - تملك فرصة جيدة لتحقيق اهتمام جماهيري.

Mission Impossible

فيلم الأكشن من السلسلة الناجحة الشهيرة حقّق نحو 598.8 مليون دولار عالمياً، محتلاً المركز العاشر في قائمة 2025. بفضل نجومية بطله توم كروز، وعناصر المغامرة المشوقة، والمؤثرات الخاصة العالية. الفيلم جذب محبي الأكشن ويُظهر أن حتى السلاسل القديمة - طالما حافظت على جودة الإنتاج - لاتزال قادرة على المنافسة، رغم تشبع السوق بالكثير من الخيارات الترفيهية.