محمد رمضان يحصل على جائزة الفن والثقافة من فرنسا

حصل الفنان المصري محمد رمضان على جائزة الفن والثقافة من فرنسا، معبّرًا عن سعادته الكبيرة بالتقدير والاحتفاء الذي تلقاه من وزير الثقافة الفرنسي السابق چاك لونج وزوجته.

ونشر رمضان عبر حسابه على موقع فيس بوك: "سعدت بلقاء صديقي العزيز وزير الثقافة الفرنسي السابق چاك لونج وحرمه، والصديق الغالي فيليب، واحتفالهم بي لحصولي على جائزة الفن والثقافة من فرنسا، بلد الفن والموضة والثقافة".

وخلال تواجده في فرنسا زار محمد رمضان معهد العالم العربي في باريس ومعرض "كليوباترا".

وينتظر محمد رمضان عرض أحدث أفلامه السينمائية فيلم "أسد"، من إخراج محمد دياب، وتأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، وتصوير أحمد بشاري، وديكور أحمد فايز، وتصميم الملابس ريم العدل، ومونتاج أحمد حافظ.

يشارك في بطولة الفيلم محمد رمضان، واللبنانية رزان جمال، وعلي قاسم، وماجد الكدواني، والسودانية إسلام مبارك، وأحمد داش، والفلسطيني كامل الباشا.