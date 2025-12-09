نور إيهاب تنضم إلى نجوم مسلسل «اتنين غيرنا»

انضمت الفنانة المصرية نور إيهاب إلى آسر ياسين ودينا الشربيني في مسلسل اتنين غيرنا يعزز حضورها الدرامي بموسم رمضان 2026.

يتكون العمل من 15 حلقة، وتدور أحداثه ضمن إطار رومانسي اجتماعي يوازن بين التوتر الإنساني وتفاعلات العلاقات المتشابكة، وهو من كتابة رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي.

تأتي مشاركة نور إيهاب في "اتنين غيرنا" عقب تجربتها في حكاية "نور مكسور" ضمن مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، حيث أدت دور فتاة تواجه صدمة تغير مسار حياتها، فتدخل طريقًا معتماً يقودها نحو نزعة انتقامية، ما أظهر طابعًا مختلفًا من إمكاناتها التمثيلية.

كما تترقب نور إيهاب عرض مسلسل "للعدالة وجه آخر" مع ياسر جلال وأروى جودة، ويعد محطة جديدة في مسارها، إلى جانب فيلم "الساعة 7" مع محمد الشرنوبي المتوقع طرحه قريبًا، وذلك ضمن خطة فنية تواصل من خلالها توسيع حضورها عبر أعمال متنوعة تعزز خبرتها المهنية تدريجيًا.