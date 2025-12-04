تفاصيل مسلسل مي عز الدين «قبل وبعد»

بدأت النجمة المصرية مي عز الدين في الاستعداد لبدء تصوير أحدث أعمالها الفنية مسلسل «قبل وبعد» المقرر عرضه في رمضان 2026، في عودة للبطولة المطلقة بعد فترة من الغياب، ومن المقرر أن ينطلق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج مها سليم.

ويشارك في العمل إلى جانب عز الدين: عماد زيادة، سوسن بدر، ريم البارودي، محمود عبد المغني، ليلى عز العرب، إيمان السيد، هاني عادل وآخرون.

يذكر أن مي عز الدين أعلنت مي عز الدين زواجها من دكتور التغذية أحمد تيمور يوم 11 نوفمبر الماضي، في حفل عائلي اقتصر على حضور العائلتين وصديقها الفنان أحمد السعدني، وقد تصدر الخبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وسط آلاف رسائل التهنئة.