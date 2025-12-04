منى زكي ترد على الانتقادات: "الست" أصعب أدواري

ردت الفنانة المصرية منى زكي على الانتقادات التي تعرضت لها بعد عرض الإعلان الترويجي الخاص بفيلمها الجديد "الست" الذي يتناول سيرة الفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم.

وقالت زكي خلال ندوة خاصة بعرض الفيلم في مهرجان مراكش إن تجسيد الشخصية يعد أصعب مشروع فني خاضته طوال مسيرتها المهنية.

وأضافت أن قبولها للدور كان بسبب ثقتها الكبيرة بالمخرج المصري مروان حامد.

وبينت أن الصعوبة في المشروع تتمثل في الحجم الكبير للفنانة المصرية الراحلة أم كلثوم، وتطرق العمل الذي ألفه أحمد مراد لسيرة حياتها بطريقة مختلفة.

وأكدت أنها تحترم كل الآراء الإيجابية والسلبية ولكل شخص حق ابداء الرأي.

ويشارك في العمل إلى جانب منى زكي مجموعة من النجوم منهم: أحمد خالد صالح، سيد رجب، أحمد داود، تامر نبيل، إلى جانب ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومنهم الفنان كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، نيللي كريم، وأمينة خليل.