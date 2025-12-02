بعد غياب 12 عاماً.. "فرصة عمل" يعيد سعد الصغير إلى التلفزيون

أعلن الفنان المصري سعد الصغير، انضمامه إلى فريق مسلسل فرصة عمل، المقرر عرضه في رمضان 2026، بعد نحو 12 عاماً من الغياب عن الدراما التلفزيونية.

ونشر الصغير عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام، صورة من توقيع العقد، وعلق عليها " بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله مسلسل (فرصة عمل) رمضان 2026 مع المنتجة رشا عصفور، والمؤلف احمد صبحي، والمخرج وائل فهمي عبد الحميد"

وكان مسلسل دلع البنات الذي عرض عام 2014، آخر الأعمال الدرامية لسعد الصغير، وركز المسلسل على حياة سكان المناطق الشعبية وما تتضمنه من أفراح وأحزان، والتي كانت تدور أحداثه حول فتاتين: الأولى مي عز الدين، التي تعيش في بيئة شعبية بمستوى تعليمي ومادي متواضع، والثانية كندة علوش، المنتمية إلى المجتمع الارستقراطي، والتي تحاول التحرر من سيطرة والدها وتضطر للعيش مع صديقتها. ومن هنا تتوالى العديد من المواقف الكوميدية والتراجيدية التي تكشف الفوارق الاجتماعية بطريقة مشوقة وجاذبة للمشاهدين.