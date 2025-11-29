مخرجة مسلسل "الكينج" تحسم جدل تأجيله بعد حريق استوديو مصر

أكدت المخرجة المصرية شيرين عادل أن الحريق الذي اندلع في استوديو مصر، دمر الديكور الرئيسي لمسلسل الكينج من بطولة الفنان محمد إمام.

وحسمت مخرجة المسلسل الجدل حول تأجيله، عبر حسابها على إنستغرام، مؤكدة أن العمل سيعرض في موعده خلال شهر رمضان المبارك 2026.

ويشارك في بطولة مسلسل الكينج كلًا من حنان مطاوع، وعمرو عبد الجليل، وعماد رشاد، وميرنا جميل، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي أسماء الأبطال المشاركين في العمل خلال الفترة المقبلة، وتدور أحداث العمل حول زعيم مافيا عالمي، تتغير حياته وتتشكل من خلال عدة أزمات مختلفة يتعرض إليها، والعمل من تأليف محمد صلاح العزب.