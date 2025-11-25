فيلم «ويكد 2» يتربّع على شباك التذاكر بإيرادات قياسية

تصدّر الجزء الثاني من فيلم «ويكد» الكوميدي الموسيقي شباك التذاكر في أميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع، محققاً إيرادات قياسية بلغت 150 مليون دولار، بحسب تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وتراجع إلى المرتبة الثانية فيلم «ناو يو سي مي: ناو يو دونت» محققاً إيرادات بـ9.1 ملايين دولار، ويشارك في بطولته جيسي آيزنبرغ وآيلا فيشر، ودايف فرنكو ووودي هارلسون، الذين يستهدفون مجرمين خطرين.

وحلّ ثالثاً في الترتيب فيلم «بريديتر: بادلاندز»، أحدث أفلام الرعب والخيال العلمي من إنتاج شركة «توينتيث سينتشري»، مع عائدات بلغت 6.3 ملايين دولار.

وتراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم «ذي رانينغ مان» المقتبس من رواية لستيفن كينغ حول برنامج تلفزيوني قاتل، محققاً 5.8 ملايين دولار، وكانت المرتبة الخامسة من نصيب فيلم «رانتال فاميلي» من بطولة بريندان فريزر الذي يؤدي دور ممثل ينتهي به المطاف في اليابان، أما بقية الأفلام في التصنيف، فهي: «سيسو: رود تو ريفنج» (2.6 مليون دولار)، و«ريغريتينغ يو» (1.5 مليون دولار)، و«نورمبرغ» (1.2 مليون دولار)، و«بلاك فون 2» (مليون دولار)، و«ساراز أويل» (770 ألف دولار).