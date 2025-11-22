«ملكة القطن» يفوز بجائزة «سالونيك السينمائي الدولي»

فاز الفيلم السوداني «ملكة القطن»، للمخرجة سوزانا ميرغني، بجائزة ألكسندر الذهبي (ثيو أنجيلوبولوس) لأفضل فيلم روائي طويل في المسابقة الدولية لمهرجان سالونيك السينمائي الدولي بدورته الـ66 في اليونان، وهو أحد أقدم وأعرق المهرجانات السينمائية في جنوب شرق أوروبا، ما يمثل فوزاً تاريخياً للسينما السودانية على المسرح العالمي. وفي قرية سودانية تشتهر بزراعة القطن، ترعرعت «نفيسة» على قصص بطولية عن محاربة المستعمرين البريطانيين، ترويها لها جدتها، ربة القرية «الست»، لكن عندما يصل رجل أعمال شاب من الخارج بخطة تنمية جديدة وقطن مُعدّل وراثياً، تصبح «نفيسة» محور صراع سلطة لتحديد مستقبل القرية، وتستيقظ «نفيسة» على قوتها، وتنطلق لإنقاذ حقول القطن ونفسها، لكن لن تعود هي ولا مجتمعها كما كانا.

فيلم «ملكة القطن» من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتصوير فريدا مرزوق، أما الموسيقى التصويرية فهي من تأليف أمين بوحافة، وبطولة مهاد مرتضى، ورابحة محمد محمود، وطلعت فريد، وحرم بشير، ومحمد موسى، وحسن محيي الدين.