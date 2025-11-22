قريباً على الشاشة

Avengers: Doomsday

يمضي عالم مارفل في مرحلة جديدة تماماً مع هذا الفيلم الضخم، الذي يجري تصويره حالياً، حيث تتجه الأحداث نحو تصاعد غير مسبوق في المواجهة بين الأبطال الخارقين و«دكتور دوم»، الشخصية التي تُمثّل واحدة من أعقد القوى في عالم القصص المصورة، ويعيد الفيلم جمع عدد كبير من الشخصيات التي عرفها الجمهور، وتدخل إليه وجوه جديدة تُسهم في توسيع الخريطة الدرامية لعالم مارفل السينمائي.

Supergirl: Woman of Tomorrow

يقف هذا العمل على مفترق حساس داخل عالم «دي سي» الجديد، إذ يُقدّم صورة مغايرة تماماً لشخصية «سوبرغيرل»، بشخصيتها الصلبة والقلقة في آن واحد، وتدور القصة حول كارا التي تنطلق في رحلة فضائية طويلة تحتدم خلالها الأسئلة حول الهوية والانتماء والعدالة، وذلك ضمن عوالم قاسية لا تشبه الكوكب الذي حاولت الانتماء إليه.

The Odyssey

يتعامل المخرج، كريستوفر نولان، مع إحدى أعظم الملاحم الإنسانية، حيث يعيد صياغة رحلة أوديسيوس، من خلال رؤية سينمائية تمزج الواقعي بالأسطوري من دون أن تفقد حسها الفلسفي، ويتابع الفيلم رحلة البطل بعد انتهاء حرب طروادة، ويستكشف في العمق معنى العودة والانتظار والحنين.

Ramayana - Part 1

يُمثّل هذا المشروع الهندي واحداً من أكثر الأفلام طموحاً في السينما الآسيوية خلال الفترة الحالية، إذ يُعيد إحياء ملحمة «رامايانا» بأسلوب بصري معاصر وبمستوى إنتاجي ضخم، وتنطلق الحكاية من رحلة الأمير راما، الذي يجد نفسه في قلب معركة وجودية لاستعادة زوجته سيتا من لانكا، ضمن سياق يعكس صراع الخير والشر في قالب أسطوري وروحي في آن واحد.