4 أفلام إماراتية في المهرجان السينمائي الخليجي

تشارك وزارة الثقافة في فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان السينمائي الخليجي، الذي تستضيفه سلطنة عُمان من 16 إلى 19 الجاري، بأربعة أفلام إماراتية تُبرز تطور الصناعة السينمائية في الدولة، ودورها الريادي في المشهد الثقافي الخليجي.

وأكدت وكيل الوزارة المساعد للهوية الوطنية والفنون بالإنابة، أسماء الحمادي، أن قطاع السينما يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الإبداعي، وأداة فاعلة في تعزيز الهوية الثقافية للدولة، مشيرةً إلى أن المشاركة في هذا المهرجان تأتي في إطار التزام وزارة الثقافة بدعم صُنّاع السينما الإماراتية، والاحتفاء بإنجازاتهم.

وتضم قائمة الأفلام المشاركة من دولة الإمارات فيلم الرعب «حوبة» للمخرج ماجد الأنصاري، و«العيد عيدين» للمخرجة ميثا العوضي، وهو عمل كوميدي إماراتي - سعودي مشترك، إلى جانب فيلم «زمجرة» للمخرجة علوية ثاني، الذي يتناول صراع الإنسان مع طموحاته في إطار درامي إنساني، وفيلم «فتاة الميلاد» للمخرج بدر محمد، الذي يدور في إطار درامي كوميدي.

ويُكرم المهرجان في دورته الحالية المخرج والسيناريست والمنتج الإماراتي، عبدالله حسن أحمد، تقديراً لمسيرته الطويلة في دعم الصناعة السينمائية الوطنية وإسهاماته النوعية في تأسيس حركة الفيلم الإماراتي وإيصالها إلى الساحة العالمية.

ويُعد عبدالله حسن من أبرز روّاد السينما الإماراتية، إذ قدّم 12 فيلماً قصيراً بين عامَي 2001 و2013، ونال خلال مسيرته الفنية المتميزة العديد من الجوائر، فضلاً عن مشاركته أخيراً في فيلم «طقوس الماء والجبل والضوء»، الذي يضم مختارات من أبرز إنتاجات السينما الإماراتية خلال الـ15 عاماً الماضية.