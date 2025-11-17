«كان ياما كان في غزة» يحظى بتفاعل الجمهور

حظي عرض الفيلم الفلسطيني «كان ياما كان في غزة»، خلال عرضه في المسابقة الدولية للدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بتفاعل لافت من الجمهور.

وحضر عرض الفيلم - الذي أخرجه طرزان وعرب ناصر - عدد من الشخصيات البارزة والنجوم، من بينهم رئيس المهرجان، الفنان حسين فهمي، والفنانة القديرة لبلبة، والمخرجان كريم الشناوي وكاملة أبوذكري.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان «كان» السينمائي الدولي، وفاز بجائزة أفضل مخرج في مسابقة «نظرة ما»، كما عُرض في أكثر من 20 مهرجاناً حول العالم.

ويضم الفيلم طاقماً مميزاً من الممثلين، منهم نادر عبدالحي، ورمزي مقدسي، ومجد عيد.