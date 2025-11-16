«كأن لم تكن».. فيلم مستوحى من كلمات درويش

من وحي كلمات الشاعر الفلسطيني محمود درويش استلهمت المخرجة التونسية سارة عبيدي اسم فيلمها الجديد «كأن لم تكن» المشارِك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لتعبّر من خلاله عن المهمشين في الحياة، الذين افترستهم الوحدة وأنهكهم روتين العمل.

وقالت المخرجة قبل عرض الفيلم ضمن مسابقة آفاق السينما العربية بالمهرجان «الاسم مأخوذ من قصيدة محمود درويش، تُنسى كأنك لم تكن، كحب عابر وكوردة في الليل.. التي يحكى فيها عن العابرين، الناس الذين يمرون في الحياة دون أي ضوضاء ولهم أهمية، لكن نحن لا نراهم».

والفيلم من بطولة زينب المالكي ونور الهاجري ومحمد يحيى الجزيري ويسر قلعي وفاطمة الفالحي وسندس بلحسن.