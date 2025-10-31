الرعب النفسي الإماراتي «حوبة» في دور السينما المحلية

بدأ عرض فيلم «حوبة»، أول فيلم رعب وتشويق نفسي ناطق باللغة العربية من إنتاج «إيمج نيشن أبوظبي» و«سبوكي بيكتشرز»، في صالات السينما على مستوى الدولة. ويجمع الفيلم بين التشويق والدراما العاطفية، في حبكة متقنة تمنح المشاهد تجربة سينمائية آسرة، تمزج بين العمق الإنساني والإبهار البصري.

ويحمل فيلم «حوبة» توقيع المخرج الإماراتي ماجد الأنصاري، وسجل الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان «فانتاستيك فِست 2025» في ولاية تكساس الأميركية، وفاز بجائزة أفضل فيلم رعب.

وتدور أحداث الفيلم في منزل إماراتي يختبئ خلف جدرانه صراع نفسي وعاطفي عميق.