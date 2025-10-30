فيلم «سمبوسة جباتي» يحطم الأرقام.. «توب 10» على شباك التذاكر

حقق فيلم «سمبوسة جباتي» الذي أنتجته مجموعة «فيجينيرز»، أكبر منصة لإدارة وتطوير المحتوى في دولة الإمارات والتي تضم 21 شركة ومنصة، إقبالاً متميزاً في تاريخ الأفلام الخليجية، محطماً الأرقام القياسية في شباك التذاكر، إذ باع الفيلم أكثر من 366 ألف تذكرة منذ طرحه للعرض في 14 أغسطس الماضي في دور السينما الخليجية والعراقية، ما يجعله من الأفلام الأكثر نجاحاً في دول الخليج.

وتصدر الفيلم شباك التذاكر في الإمارات والبحرين لأسبوعين متتاليين، وحل ضمن «Top 10» في تاريخ السينما الخليجية، واحتفظ بموقعه ضمن «Top 10» لأسبوع في منطقة الشرق الأوسط، كما كان الفيلم الأعلى مبيعاً في السينما البحرينية لعام 2025 بأكثر من 100 ألف تذكرة.

ودفع تحطيم الفيلم للأرقام القياسية، دور السينما إلى مواصلة عرضه لـ10 أسابيع متتالية، وبعد هذا النجاح على الشاشة الكبيرة أتيح الفيلم للعرض على الشاشات الصغيرة عبر منصة «يانغو بلاي»، بدءاً من 23 أكتوبر الجاري.

وأخرج الفيلم الأردني أحمد جلبوش، وهو من بطولة البحريني أحمد شريف، والإماراتي مرعي الحليان، والبحريني عبدالرحمن صابر، والسعودي زياد العمري، والمصري أحمد فتحي.

وأكد رئيس قسم الإنتاج في مجموعة «فيجينيرز»، الدكتور يونس الكنزي، أن النجاح الذي حققه «سمبوسة جباتي»، يجسد سعي المجموعة إلى توسيع نطاق أعمالها، استناداً إلى ما تمتلكه من خبرات وكفاءات إماراتية مبدعة، قادرة على قيادة عمليات إنتاجية كبرى، وفق أحدث ما توصلت إليه السينما العالمية والاستوديوهات العريقة في صناعة الأفلام.

وقال: «يعبر الإقبال القياسي على مشاهدة هذا الفيلم عن الجودة العالية التي يتمتع بها الفيلم في مختلف مفاصله، إنتاجاً وإخراجاً وتأليفاً وأداء مبدعاً من الفنانين الذين شاركوا في تجسيد قصته، وكذلك عن نجاح خطط الترويج له وتسويقه في الخليج ومنطقة الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن الإنجاز الكبير الذي حققته المجموعة من خلال إنتاجها هذا الفيلم، يُمثّل انطلاقة جديدة لطموحاتها في تنويع مجالاتها والاستثمار في الإمكانات غير المحدودة التي توفرها الصناعة السينمائية لتحقيق رسالة «فيجينيرز» في إحداث التأثير الإيجابي لدى شرائح المتلقين عربياً وعالمياً.

ويتضمن الفيلم مغامرات ملأى بالمفارقات الكوميدية، ويحمل بُعداً إنسانياً عميقاً، ما يمثل دعوة إلى حوار الثقافات والمحبة والتعايش بين البشر بلغة سينمائية مؤثرة بعيدة عن التعقيد والتنظير الجاف.

يشار إلى أن قطاع السينما في الإمارات حقق العام الماضي إيرادات بلغت 800 مليون درهم، حيث شهدت دور السينما في الدولة عرض 1262 فيلماً، وبيع 15 مليون تذكرة.

نمو واعد

من المتوقع أن ينمو سوق السينما في الإمارات بمعدل سنوي مركب قدره 7.1% للفترة من 2024 إلى 2030، وفق تقرير «Grand View Research» الشركة الأميركية المتخصصة في أبحاث السوق، والتي أكدت أن هذا النمو الواعد يأتي نتيجة الطلب المتزايد على المحتوى السينمائي، والبنية التحتية المتقدمة، والبيئة الداعمة للاستثمارات التي توفرها الدولة لهذا القطاع، ما يعزز مكانة الإمارات مركزاً رئيساً لصناعة الأفلام والترفيه.

