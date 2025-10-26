«شاعر» من كولومبيا يفوز بـ «النجمة الذهبية» في مهرجان الجونة

فاز فيلم «شاعر»، للمخرج الكولومبي سيمون ميسا سوتو، بجائزة «النجمة الذهبية» لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة التي أسدل الستار عليها أول من أمس في مصر.

يسرد الفيلم قصة رجل في منتصف العمر، كان في شبابه كاتباً واعداً، لكنه اليوم يعيش مع والدته متأرجحاً بين نوبات سكر عبثية ومواقف عائلية محرجة، بعد أن تبددت أحلامه، إلى أن تساعده شقيقته على العمل بإحدى المدارس للخروج من دائرة الإحباط، وهناك يلتقي بفتاة موهوبة في الشعر، فيقرر مساعدتها والوقوف بجانبها لإبراز موهبتها.

ونال فيلم «لو المحظوظ» للمخرج الكندي من أصل كوري تشوي لويد لي جائزة «نجمة الجونة الفضية»، فيما حصل الفيلم المصري «المستعمرة» للمخرج محمد رشاد على جائزة «نجمة الجونة البرونزية». وفاز الفيلم التونسي «وين ياخذنا الريح» للمخرجة آمال قلاتي بجائزة «نجمة الجونة لأفضل فيلم روائي عربي طويل».

كما نوهت لجنة التحكيم بفيلم «الحج» للمخرجة الإسبانية كارلا سيمون.

وفاز المصري أحمد مالك بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «كولونيا» من إخراج محمد صيام، فيما حصلت الفرنسية ليا دروكير على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «من أجل آدم» من إخراج لورا واندل.

وعرض المهرجان الذي انطلق في 16 الجاري أكثر من 80 فيلماً من نحو 40 دولة.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بجائزة «نجمة الجونة الذهبية» فيلم «أجابيتو» من الفلبين للمخرجين أرفين بيلارمينو وكايلا دانيل روميرو.

ونال فيلم «لوينز» للمخرج البلجيكي دوريان جيسبرز جائزة «نجمة الجونة الفضية»، فيما حصل فيلم «فتاة الماء» للمخرجة الفرنسية ساندرا ديمازيير على جائزة «نجمة الجونة البرونزية».

وفاز فيلم «الشيطان والدراجة» للمخرجة اللبنانية شارون حكيم بجائزة أفضل فيلم عربي قصير.

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، فاز بجائزة «نجمة الجونة الذهبية» الفيلم الصيني «دائماً» للمخرج ديمنج تشن.

وحصل الفيلم المصري «الحياة بعد سهام» للمخرج نمير عبدالمسيح على جائزة «نجمة الجونة الفضية»، إضافة إلى جائزة أفضل فيلم وثائقي عربي، فيما حصل فيلم «أورويل: 2+2=5» للمخرج راؤول بيك من هايتي على جائزة «نجمة الجونة البرونزية».

وذهبت جائزة «سينما من أجل الإنسانية»، التي تقدم بناء على تصويت الجمهور، إلى الفيلم الوثائقي «ضع روحك على يدك وامش» للمخرجة الإيرانية سبيده فارسي، والفيلم الروائي المصري «عيد ميلاد سعيد» للمخرجة سارة جوهر.

وحصل الفيلم الأميركي «البذور» للمخرجة بريتاني شاين على جائزة «نجمة الجونة الخضراء» المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة، وتسهم في تنمية الوعي بالحفاظ على الحياة البرية والاستدامة.