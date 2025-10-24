عمر صعب.. نجم على الشاشة بعد 500 قفزة من الطائرة

في خضم المشهد الفني الإماراتي الزاخر بالمواهب الصاعدة، يُطل الممثل الإماراتي الشاب عمر حسن عبدالرحمن صعب آل علي، المعروف لجمهور وسائل التواصل الاجتماعي باسم عمر فزعة، كأحد أبرز الوجوه الفنية والمحلية الجديدة التي أتقنت الجمع بين روح الكوميديا والعفوية. فمن خلال مقطع صغير صوّره مع والدته قبل ثماني سنوات، سرعان ما تحوّلت تجربة عمر نحو أدوار تلفزيونية وسينمائية، رسم من خلالها طريقه بخطوات ثابتة، مستنداً إلى موهبة فنية فطرية صقلتها التجربة وثقة الجمهور، في الوقت الذي تحمس فيه عمر لوصف تجربته السابقة في مجال القفز 500 مرة من الطائرة مع فريق «سكاي دايف دبي»، ومن قبلها تجربته كلاعب كرة قدم لمدة 14 عاماً مع أندية الوحدة والشباب والشارقة، ووصوله إلى الفريق الأول في سن السابعة عشرة، مؤكداً أن الإصابات حرمته الاستمرار في المجال.

جيل يصنع حضوره

ما بين ضحكة انبثقت من بيت صغير وحلم يزداد اتساعاً مع كل عمل جديد، يروي الفنان الصاعد عمر صعب حكاية جيل إماراتي يصنع حضوره من نجومية وسائل التواصل الاجتماعي، وصولاً إلى أضواء الدراما. ومن خلال تجربة فنية عفوية حصدت ملايين المشاهدات على هذه المنصات، إلى وقفة واثقة مع كبار نجوم الإمارات أمام الكاميرا، يشق عمر صعب طريقه «بخفة ظل» وإصرار نادر على بلوغ أهدافه، مؤمناً بأن النجاح لا يأتي مصادفة، بل يُصنع بالإيمان والجهد، وبالقلب الذي لا يفقد حس الدعابة حتى في أصعب الأوقات.

ضحكة أمي

في بداية حواره مع «الإمارات اليوم» توقف عمر صعب عند بداياته على منصات التواصل الاجتماعي التي أطلقت موهبته إلى الأفق، قبل أن تفتح له أبواب الدراما والسينما في الإمارات والخليج العربي، قائلاً: «منذ نحو ثمانية أعوام، بدأتُ بصناعة مقاطع بسيطة بمعية الوالدة التي ورثت عنها وعن الوالد روح الدعابة، وتعلمتُ تحويل بعض الجد إلى ضحك، وبعض الألم إلى مواقف كوميدية». وتابع: «فوجئتُ وقتها بالانتشار الواسع الذي لقيته لدى الناس، وحينها شعرت بالتوتر من دخولي دائرة الاهتمام العام، لكنني تعلمت في المقابل، عدم الاستهانة بأي فكرة أو محاولة جادة للوصول وإن كانت صغيرة».

وأكد عمر أن مفارقة ثانية كانت علامة فارقة في بداية مسيرته المهنية في عالم الكوميديا، انطلقت على «سناب شات» مع صديقه الذي كان يمتلك حساباً واسع الانتشار، إذ قال: «كنت أقدّم له الأفكار وأكتب السيناريوهات، بينما يظهر هو أمام الكاميرا. وقد استمرت هذه التجربة لنحو عام لتدفعني إلى قرار تقديم فكرة خاصة بي، وهي تصوير فيديو مع الوالدة، عكستُ فيه صورة الأم القوية والملهمة، لأُصدم في اليوم التالي بتجاوز المقطع الذي نشرته حاجز 20 مليون مشاهدة على (إنستغرام)، و56 مليوناً على (فيس بوك)، وتحوّله بين ليلة وضحاها إلى (ترند) عربي بامتياز».

مرحلة جديدة

وبفضل هذا النجاح، بدأ الممثل الإماراتي الشاب مرحلة جديدة في مشواره الفني. فبعد فترة قصيرة فتح له الفنان والمخرج الإماراتي راكان باباً إلى الدراما التلفزيونية، قائلاً: «قدّم لي راكان أول فرصة فريدة للظهور جنباً إلى جنب مع النجم القدير جابر نغموش في ثلاثة مشاهد من مسلسل (مفتاح القفل) عام 2020».

وأضاف: «بعد هذه الخطوة أتيحت لي فرصة المشاركة في مسلسل (حريم طارق) مع النجم الكويتي طارق العلي، فظهرت في 15 حلقة، وتقمّصت دوراً كوميدياً مليئاً بالارتجال، محققاً نقلة نوعية واضحة في تجربتي، بينما فتحت لي هذه المشاركة لاحقاً أبواب السينما».

لم يتوقف طموح عمر صعب عند حدود التلفزيون، فقد طرح تجربته الفنية في فيلم «الأكشن» الإماراتي «العم ناجي» الذي عُرض على منصة «نتفليكس»، قبل أن تتاح له مرة جديدة، فرصة المشاركة في مسلسل «سكواد» الذي عُرض على قناة أبوظبي في رمضان الماضي، بينما توقف الممثل الإماراتي الشاب عند مشاريعه الفنية القادمة، مكتفياً بإعلان مشاركته في عمل درامي جديد سيحمل كثيراً من المفاجآت للجمهور خلال موسم رمضان 2026.

مواهب متعدّدة

على الرغم من نجاح تجربته كصانع محتوى كوميدي وممثّل في الدراما والسينما، فإن عمر صعب يرى أن إمكاناته ومواهبه أوسع من التمثيل، ويقول: «قد لا يعرف الجمهور أنني أكتب النص وأصوّره وأُخرجه للجمهور على منصات التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي أحلم فيه بأن أقدّم يوماً ما مسلسلاً تلفزيونياً من تأليفي».