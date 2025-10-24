على الشاشة قريبا

تبدو صناعة السينما العالمية على موعد مع مرحلة جديدة من التنوع والإبداع. فبعد موسم حافل بالأعمال المميزة، تتجه الاستوديوهات نحو مشاريع قيد التحضير حالياً، تمتاز بمزيج من التشويق والأكشن والخيال العلمي والكوميديا، ومن هذا الأفلام :

Mission: Impossible

في هذا الجزء الختامي من سلسلة «Mission: Impossible»، يعود إيثان هانت وفريقه لمواجهة تهديد جديد يتمثل في الذكاء الاصطناعي القاتل المعروف باسم «الكيان»، الذي اخترق شبكات الاستخبارات العالمية. أدار هذا العمل المخرج كريستوفر ماكويري، المعروف بقدرته على المزج بين التشويق والحركة المثيرة، حيث يعد الفيلم امتداداً طبيعياً للنجاحات السابقة للسلسلة، ويعد الجمهور بمزيج متقن من الإثارة واللحظات العاطفية المكثفة.

Star Wars: Starfighter

يعود عالم «ستار وورز» من خلال فيلم «Starfighter»، حيث تقع الأحداث بعد خمس سنوات من «The Rise of Skywalker». الفيلم من إخراج شون ليفي، ويركز على مجموعة من الأبطال الجدد الذين يواجهون تحديات في مجرة بعيدة، مع مشاهد معارك فضائية مكثفة وعالم بصري واسع. يُتوقع أن يجمع الفيلم بين المغامرة والإثارة، ليشكل إضافة قوية لسلسلة «ستار وورز».

Thamma

يمثل فيلم «Thamma» امتداداً لعالم «Maddock Horror Comedy Universe»، ويخرجه أديتيا ساربوتدار. تدور القصة حول مصاص دماء في إطار رومانسي كوميدي، حيث تتقاطع عناصر الرعب مع الحب والمواقف الكوميدية. الفيلم يعد بمغامرة خفيفة الظل، لكنها مشحونة بالطرافة والغرابة، وهو تجربة مختلفة عن الأعمال الكلاسيكية للرعب.

Diablo

يعد فيلم «Diablo» إضافة جديدة لعالم الأكشن والإثارة، وأخرجه إرنستو دياس إسبينوزا. تدور أحداثه حول قصة انتقامية مشحونة بالتوتر والمغامرة، حيث تتشابك خيوط الصراع بين الشخصيات الرئيسة في إطار مشوق. يتوقع النقاد أن يقدم الفيلم مشاهد حركة مكثفة وأداءً تمثيلياً قوياً.