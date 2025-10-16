على الشاشة قريباً

تستعد السينما العالمية لمرحلة جديدة من التجريب والتنوّع، عبر مجموعة من الأفلام المنتظرة. الإنتاجات التي يجري التحضير لها الآن تعكس طموح الصناعة في الجمع بين الإبهار البصري والعمق الإنساني، وبين الانفتاح على الثقافات المختلفة وإعادة صياغة الأنواع السينمائية الكلاسيكية بروح حديثة. من هذه الأفلام

Here Comes the Flood

يعود المخرج البرازيلي فرناندو مايرلس، صاحب فيلم City of God، بفيلم الجريمة والإثارة «Here Comes the Flood»، الذي يجمع بين دنزل واشنطن وروبرت باتينسون في مغامرة سينمائية تدور حول عملية سطو معقدة تتشابك فيها المصالح والعواطف.

الفيلم يَعِد بأن يكون أكثر من مجرد حكاية سرقة، إذ يركّز على العلاقات الإنسانية خلف القناع الإجرامي، وعلى السؤال الأخلاقي حول العدالة في عالم تحكمه المصالح. بدأ التصوير في سبتمبر 2025، ومن المتوقع أن يقدّم رؤية جديدة لسينما الـ«هيست» بأسلوب مايرلس الواقعي المفعم بالتوتر الداخلي.

«Naagzilla»

من الهند، يأتي فيلم «Naagzilla» ليعيد صياغة الأسطورة الشعبية في قالب كوميدي فانتازي، حيث تمتزج روح الدعابة مع مؤثرات بصرية ضخمة في تجربة هي الأولى من نوعها ضمن السينما الهندية الحديثة.

الفيلم من توقيع المخرج مرغديب سينغ لامبا، المعروف بسلسلة Fukrey، ويُنتظر أن يشكّل انطلاقة ثلاثية تجمع بين الفانتازيا والأسطورة والهجاء الاجتماعي، في إطار يوازن بين الخفة الشعبية والرؤية الفنية. من المقرر طرحه في أغسطس 2026، وسط ترقب كبير من الجمهور الآسيوي والعالمي.

«Alpha»

في خطوة تُعدّ تحولاً في سينما الحركة الهندية، يستعد المخرج شيف راويل لإطلاق فيلم «Alpha»، الذي سيكون أول عمل في سلسلة YRF Spy Universe تقوده امرأة، من بطولة عليا بهات وشارفاري واج.

يستكشف الفيلم عالم الاستخبارات بأسلوب بصري متقدم، ويركز على شخصية نسائية خارقة تجمع بين الذكاء والصلابة العاطفية، في مواجهة منظومة ذكورية قاسية.