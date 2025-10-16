4 أفلام عربية في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي

تشارك أربعة أفلام عربية روائية طويلة في مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي وهي: الليبي «بابا والقذافي» للمخرجة جيهان الذي ينافس في مسابقة الأفلام الوثائقية، والسوداني «ملكة القطن» للمخرجة سوزانا ميرغني الذي ينافس في مسابقة المخرجين الجدد، والتونسي «صوت هند رجب» للمخرجة كوثر بن هنية الذي ينافس في مسابقة الأفلام الروائية الدولية. والفلسطيني «فلسطين 36» للمخرجة آن ماري جاسر. ويعد مهرجان شيكاغو السينمائي الدولي أقدم مهرجان سينمائي تنافسي في أميركا الشمالية، ومنصة رئيسة للسينما العالمية، حيث يعرض أكثر من 100 فيلم من جميع أنحاء العالم سنوياً. يدعم المهرجان المواهب الجديدة والمخضرمة على حد سواء من خلال برنامج غني بالعروض والنقاشات والندوات. وبصفته فعالية مؤهلة لجوائز الأوسكار، والبافتا، وجائزة الشاشة الكندية، وعضواً في تحالف مهرجانات الأفلام، يعدّ المهرجان منصة انطلاق أساسية للأفلام التي تسعى إلى الشهرة العالمية. يذكر أن الأفلام من توزيع شركة MAD Solutions.