سينما النصف الأول من 2025: عودة إلى الجوهر والهم الإنساني

شهد النصف الأول من عام 2025 مرحلة استثنائية في عالم السينما العالمية، يمكن وصفها بأنها موسم النضج الفني والتجريبي بامتياز. فقد أفرزت هذه الفترة مجموعة من الأعمال التي جمعت بين الابتكار البصري والعمق الدرامي، مقدّمة نماذج تُجسّد عودة السينما إلى جوهرها الإنساني، حيث لا تكتفي بسرد الأحداث، بل تحفر في أعماق النفس البشرية، وتقدّم رؤى اجتماعية معاصرة تعكس اضطرابات الواقع وأسئلته الكبرى.

تميّزت أفلام هذه المرحلة بقدرتها على المزاوجة بين الترفيه والتأمل، بين الحكاية والمتعة البصرية من جهة. ولم يكن الأداء التمثيلي أقل شأناً من العناصر التقنية، إذ شكّل العمود الفقري لنجاح هذه الأعمال، عبر تجسيد دقيق للتحوّلات النفسية للشخصيات، ما جعلها تنبض بالحياة وتغدو أكثر قرباً من المشاهد. في هذا السياق، برزت خمسة أفلام فرضت حضورها القوي على الساحة النقدية والجماهيرية خلال النصف الأول من عام 2025، لما حملته من جرأة في الطرح، وعمق في الرؤية، وتنوّع في الأساليب الفنية.

«Sinners»

يبرز فيلم «Sinners» للمخرج رايان كوغلر أحد أبرز مفاجآت عام 2025، إذ يقدّم عملاً يمزج بين الحس البصري العالي والموسيقى التصويرية التي تلامس الوجدان، في تجربة تجمع بين الواقعية النفسية والرمزية الاجتماعية.

في «Sinners»، ينقل كوغلر الصراع الداخلي للشخصيات إلى الشاشة بلغة سينمائية مشحونة بالعاطفة، فيجعل المشاهد شريكاً في التجربة لا متفرجاً عليها. وقد حصد الفيلم إشادات نقدية لافتة، محققاً 97% على Rotten Tomatoes و84/100 على Metacritic، ليؤكد مكانة كوغلر كونه أحد أبرز المخرجين القادرين على الموازنة بين الحس الدرامي والجاذبية البصرية.

«The Secret Agent»

يقدّم المخرج البرازيلي كليبر مندونكا فيليو في فيلمه «The Secret Agent» دراما سياسية تاريخية تنبض بالحياة، وتعيد قراءة مرحلة مضطربة من التاريخ من خلال رؤية إنسانية مشحونة بالتوتر والأسئلة الأخلاقية.

يمتاز الفيلم بلغة بصرية غنية بالرموز، تفتح المجال لتأويلات متعددة حول السلطة، الهوية، والذاكرة الجماعية. وقد أثار «The Secret Agent» إعجاب النقاد في مهرجان كان 2025، حاصداً جائزتي أفضل مخرج وأفضل ممثل، في اعتراف بقدرة فيليو على إعادة تعريف الدراما السياسية من منظور جمالي معاصر.

«Sentimental Value»

من النرويج، يقدّم المخرج يوهان تريير فيلم «Sentimental Value»، دراما عائلية آسرة تستكشف هشاشة الروابط الإنسانية وتعقيدات العلاقة بين الماضي والحاضر.

يتميّز العمل بإيقاعه الهادئ، واعتماده على حوارات مقتضبة، لكنها مشحونة بالمعنى، تجعل من كل لحظة مشهداً داخلياً مؤثراً. وفي «Sentimental Value» يوازن تريير ببراعة بين الكوميديا الخفيفة والدراما المؤلمة، ليخلق تجربة تجمع البساطة بالعمق.

نال الفيلم الجائزة الكبرى في مهرجان كان السينمائي، ليؤكد مكانة تريير كونه واحداً من أهم الأصوات الأوروبية المعاصرة في معالجة العلاقات الإنسانية بأسلوب شاعري مدروس.

«The Plague»

يخوض المخرج الأميركي تشارلي بولنجر في فيلمه «The Plague» تجربة فكرية مشحونة بالتوتر، حيث يمزج بين الدراما النفسية والتشويق في معالجة رمزية لموضوع الهوية والصراع الداخلي.

يعتمد بولنجر في «The Plague» على بناء بصري قاتم وإضاءة منخفضة توحي بالاختناق، في تجسيد بصري دقيق لثيمة العزلة والاغتراب. وقد عُرض الفيلم ضمن قسم Un Certain Regard في مهرجان كان، حيث نال استحساناً كبيراً لما يحمله من جرأة في المعالجة وإبداع في توظيف الصورة كونها أداة تحليل نفسي.

«Familiar Touch»

تقدّم المخرجة الأميركية سارة فريدلاند في فيلمها «Familiar Touch» عملاً بسيطاً في الشكل، عميقاً في المضمون، يركّز على التجربة الإنسانية في لحظاتها الأكثر هشاشة.

من خلال تصوير طبيعي ولقطات مقربة، تنجح فريدلاند في إدخال المشاهد إلى الحالة الشعورية للشخصيات دون حواجز، معتمدة على الأداء الصادق بدلاً من الزخارف السينمائية.

نال «Familiar Touch» إشادة نقدية كبيرة على موقعي Metacritic وRotten Tomatoes، باعتباره تجربة حسية ووجدانية نادرة، تُثبت أن السينما المستقلة ما زالت قادرة على ملامسة المشاعر الإنسانية بصفاء وصدق.