شباك التذاكر في السعودية يحلق بـ9 ملايين تذكرة خلال 6 أشهر

قالت هيئة الأفلام السعودية إن إيرادات شباك التذاكر داخل المملكة سجلت ارتفاعاً 6.2% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في إشارة على تزايد الإقبال على دور العرض.

وأضافت الهيئة في تقرير اليوم (الاثنين) أن إيرادات النصف الأول من العام الحالي بلغت 448.1 مليون ريال (119.4 مليون دولار) بإجمالي 9.1 ملايين تذكرة مباعة ارتفاعاً من 8.5 ملايين خلال النصف الأول من 2024 بإيرادات تجاوزت 421.8 مليون ريال (نحو 112.4 مليون دولار).

وأشار التقرير كذلك إلى أن عدد دور السينما بلغ 65 داراً تحتوي على 635 شاشة، فيما ارتفع عدد المدن السعودية التي تضم دور عرض سينمائي إلى 20.

وتأسست هيئة الأفلام السعودية في فبراير 2020 بهدف تطوير قطاع السينما وتحفيز صناع الأفلام السعوديين وتمكينهم، وتتخذ من الرياض مقراً.