رحلة مع الثقافة الكورية في «مهرجان الشارقة السينمائي»

احتفى مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب أمس بجمهورية كوريا التي حلت ضيف شرف نسخته الـ12 ليمنح الجمهور فرصة استكشاف ما تتميز به السينما الكورية من قصص إنسانية عميقة وإنتاجات مميزة.

وتضمن برنامج المهرجان ورش عمل تفاعلية وجلسات نقاشية سلطت الضوء على الثقافة الكورية وفلسفتها الإنسانية، وقدرتها على تجاوز حدود اللغة والثقافة عبر الفنون والإبداع. واستضافت «السجادة الخضراء» عرض الفيلم الكوري «2:15 PM» للمخرجة سيريونغ جونغ.

وشهد المهرجان جلسة نقاشية بعنوان «رحلة في السينما الكورية: من كوريا إلى العالم» تناولت أسباب الانتشار الواسع للسينما الكورية وتأثيرها العميق في نفوس الشباب حول العالم.

واستعرضت الجلسة التي عُقدت في فوكس سينما - سيتي سنتر الزاهية مجموعةً من تجارب طلاب مدارس كوريين قاموا بصناعة أفلامهم بأنفسهم، مجسدين بذلك روح الإبداع والخيال التي تميز المشهد السينمائي الكوري المعاصر.

وخلال الجلسة التي أدارها النادي الكوري في الإمارات، أكدت مديرة مهرجان بوسان السينمائي، رالم لي، أن نجاح السينما الكورية لم يتحقق بين ليلة وضحاها، فقد تمكنت موسيقى «كي-بوب» والمسلسلات التلفزيونية الكورية، مثل «سكويد غيمز»، من التحول إلى ظواهر عالمية، ما يعكس قوة الحضور والمكانة التي تحظى بها السينما الكورية على مستوى العالم. وقالت إن هذا النجاح يعد ثمرة سنواتٍ من التجارب والإبداع.

من جانبها، أوضحت المخرجة الكورية شين سيو- يون أن تجربتها في إنتاج الأفلام القصيرة بدأت في سن مبكرة؛ وهو ما حفزها على مواصلة العمل في هذا المجال، مشيرة إلى أهمية عرض فيلمها ضمن فعاليات مهرجان الشارقة السينمائي الدولي.

كما استضاف مجمّع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار سلسلةً من ورش العمل التفاعلية التي أُتيح من خلالها لجمهورالمهرجان فرصةُ التعرّف على جوانب الثقافة الكورية المتنوعة؛ بما في ذلك القيم والتقاليد والعادات الاجتماعية التي تعكس عمق الحضارة الكورية وتاريخها العريق.

