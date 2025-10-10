نجوم في الإعلام

برزت خلال الأيام الماضية أسماء عدد من النجوم في وسائل الإعلام بأحداث وعروض جديدة، ما أثار اهتمام الجماهير، وأبرزهم في الساحة الفنية.

لوبيز وبن أفليك

في ظهور مفاجئ، اجتمع الثنائي الشهير جينيفر لوبيز وبن أفليك في العرض الأول لفيلم «Kiss of the Spider Woman» في نيويورك لوبيز، التي تؤدي دور البطولة، ارتدت فستاناً درامياً من تصميم هاريس ريد، بينما اختار أفليك بدلة بحرية بسيطة، وأشاد أفليك بأداء لوبيز، مؤكداً أنها «وُلدت لتؤدي هذا الدور»، بينما شكرت لوبيز أفليك على دعمه، مشيرة إلى أن الفيلم لم يكن ليُنجز من دون مساعدته.

مولي سيمز

حضرت الممثلة الأميركية مولي سيمز العرض الأول لفيلم Frankenstein على منصة نتفليكس، الذي أُقيم في متحف الأكاديمية بلوس أنجلوس، ولفتت سيمز الأنظار بإطلالتها الأنيقة، وسط حضور كبير من نجوم السينما والإعلام، معبّرة عن حماسها للعمل المرتقب الذي يتوقع أن يحقق متابعة واسعة عند طرحه.

سارة ديسجاردينز

حضرت الممثلة الكندية سارة ديسجاردينز العرض الأول لفيلم Tron: Ares الذي أُقيم على منصة ديزني في مسرح TCL الصيني بلوس أنجلوس، وأبهرت ديسجاردينز الجمهور بإطلالتها الأنيقة، وسط حضور بارز لنجوم السينما، معبّرة عن حماسها للمشاركة في فيلم خيال علمي يتوقع أن يحقق نجاحاً واسعاً عند طرحه قريباً.

ويل سيلفينس

شهد العرض الأول لفيلم Good Fortune في مسرح The Egyptian بهوليوود حضور الممثل الأميركي ويل سيلفينس، وتألق سيلفينس بإطلالة أنيقة وسط حضور بارز من نجوم السينما، معبّراً عن حماسه لمشاركة الجمهور هذه التجربة السينمائية المرتقبة.

جيمس مكافوي

لفتت مشاركة الممثل البريطاني جيمس مكافوي في ليلة توزيع الجوائز خلال مهرجان زيورخ السينمائي (ZFF) في سويسرا وسائل الأعلام، حيث أجرى مقابلة مع مقدمة الحفل كيكي مايدر، وجاء ظهور مكافوي ضمن النسخة الـ21 للمهرجان، مؤكداً حضوره القوي على الساحة الأوروبية وعلاقته الوثيقة بالمهرجانات السينمائية العالمية.