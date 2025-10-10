«استيقظ أيها الرجل الميت» يفتتح «لندن السينمائي» الـ 69

انطلقت في العاصمة البريطانية لندن فعاليات الدورة الـ69 من مهرجان لندن السينمائي الدولي الذي يُعدّ من أهم المناسبات الثقافية والفنية في أوروبا، وعلى مدى 11 يوماً، تستضيف لندن نخبة من أبرز صُنّاع السينما والمخرجين والنجوم العالميين، إلى جانب النقاد والمهتمين بالفن السابع، لتتحول المدينة إلى منصة عالمية تحتفي بالإبداع السينمائي بكل أشكاله.

جاءت الليلة الافتتاحية للمهرجان، أمس، مفعمة بالأجواء الاحتفالية، حيث استقبلت السجادة الحمراء نجوم فيلم الافتتاح «Wake Up Dead Man: A Knives Out Story- استيقظ أيها الميت: لغز السكاكين»، وهو الجزء الثالث من سلسلة الغموض البوليسية الشهيرة للمخرج ريان جونسون، وبطولة النجم دانيال كريغ الذي يُجسّد مجدداً شخصية المحقق «بينوا بلانك»، وشارك في الحفل طاقم العمل الكامل، من بينهم غلين كلوز، ميلا كونيس، كيري واشنطن، داريل مكورماك، جوش برولين، وأندرو سكوت، إضافة إلى المنتج رام بيرغمان.

يعرض في المهرجان هذا العام أكثر من 247 فيلماً من مختلف أنحاء العالم، تشمل الأعمال الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية، والقصيرة، والتجريبية، ويُعدّ المهرجان، الذي ينظمه معهد الأفلام البريطاني (BFI)، منبراً رئيساً لعرض الإنتاجات الجديدة قبل موسم الجوائز العالمية، مثل الأوسكار والبافتا.

ويتميّز المهرجان هذا العام بتوجهه نحو التنوع الثقافي والابتكار التقني، حيث أُطلقت فعالية جديدة تجمع بين السينما والفنون الغامرة والتقنيات الرقمية الحديثة، في إشارة إلى رغبة المهرجان في مواكبة التحولات المتسارعة في لغة الصورة والإنتاج السينمائي، كما يواصل المهرجان دعمه للمخرجات وصُنّاع السينما المستقلين.