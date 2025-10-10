تواصل المنصات العالمية سباقها لجذب المشاهدين في موسم يزدحم بالإنتاجات الكبرى. ومع تنوع الأذواق وتعدد المنصات، تبرز خمسة أعمال تتصدر المشاهدة هذا الأسبوع، لتؤكد أن المنافسة الفنية باتت أكثر شراسة من أي وقت مضى.

KPop Demon Hunters

يتصدر فيلم الرسوم المتحركة الكوري قوائم المشاهدة للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن تجاوز عدد مشاهداته حاجز 325 مليون مشاهدة على «نتفليكس»، يروي الفيلم قصة فرقة فتيات بوب يتحوّلن إلى صيّادات للشياطين التي تهدد مدينة سيؤول العصرية، ويجمع الفيلم بين موسيقى الـ«كي بوب» الصاخبة وأجواء الفانتازيا المظلمة، ويتميّز برسوم مذهلة وإيقاع سريع جذب جمهور الشباب في آسيا والعالم.

A Working Man

احتل فيلم A Working Man المركز الثاني بين أكثر الأفلام مشاهدة هذا الأسبوع، على منصة أمازون برايم فيديو، وتدور أحداثه حول عامل بسيط في مصنع يكتشف شبكة فساد ضخمة، ليصبح رمزاً للمقاومة الشعبية ضد الظلم الاجتماعي. أداء البطلة، إضافة إلى الإخراج الواقعي، أضفيا على الفيلم طابعاً إنسانياً قوياً جعله يتصدر المشاهدات.

Elio

على منصة «ديزني بلس»، قدّم فيلم Elio تجربة خيالية عائلية استثنائية، يحكي الفيلم قصة فتى يُختطف عن طريق الخطأ إلى مجرة بعيدة، ليصبح ممثل الأرض لدى كائنات فضائية، في رحلة تجمع بين الفكاهة والمغامرة والمشاعر الإنسانية، وأشاد النقاد برسالة الفيلم عن الثقة بالنفس وقيمة الاختلاف.

The Amateur

تصدر فيلم The Amateur قوائم المشاهدة على منصة «هولو» هذا الأسبوع، بفضل حبكته المثيرة التي تمزج بين الجاسوسية والدراما النفسية، تدور القصة حول محلل استخبارات متقاعد يُجبر على العودة إلى الميدان بعد مقتل زوجته، لتكشف مطارداته عن شبكة فساد داخل المؤسسة التي خدمها.