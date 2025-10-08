فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة».. عن الحب في زمن التكنولوجيا

أعلنت فوكس سينما إطلاق فيلم «هيبتا: المناظرة الأخيرة» غداً في صالاتها بكلٍّ من الإمارات والسعودية وعُمان والكويت والبحرين، على أن يُعرض في لبنان ابتداءً من 16 الجاري.

وأشارت فوكس سينما إلى أنها استضافت مؤخراً ثلاثة عروض حصرية للسيّدات ضمن فعالية «ليلة السيدات» في كلٍّ من مول الإمارات (دبي)، والغاليريا جزيرة المارية (أبوظبي)، وسيتي سنتر الزاهية (الشارقة)، إذ تسنّى لهن مُشاهدة الفيلم قبل أي شريحة أخرى من الجمهور.

واستقطبت العروض الخاصة إعلاميين ومؤثّرين، إضافة إلى فائزين محظوظين في مسابقات وسائل التواصل الاجتماعي.

ويروي الفيلم، الذي أُنتج بجهود مشتركة بين ذا بروديوسرز واستوديوهات فوكس وفيلم سكوير، قصة سارة، التي تطلق تطبيقاً يَعد بتسهيل إيصال المستخدم مباشرة إلى شريك حياته المثالي. لكن وسط وعود التكنولوجيا الجذابة، تتشابك ثلاث قصص حب مؤثرة مع حكاية سارة، لتترك المشاهدين أمام السؤال الأهم: هل يمكن للتكنولوجيا أن تصنع الحب، أم أنّ القلب يبقى صاحب القرار النهائي؟

والفيلم من إخراج هادي الباجوري، وتأليف محمد صادق، وسيناريو من إعداد محمد جلال ومحمد صادق، بالتعاون مع نورهان أبوبكر، وبطولة: منى شلبي ومحمد ممدوح وكريم فهمي وجيهان الشماشرجي وسلمى أبوضيف وكريم قاسم ومايان السيد وحسن مالك.