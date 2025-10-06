«ضي» المصري يفوز بجائزة المهرجان الدولي المغاربي للفيلم

فاز فيلم «ضي» للمخرج المصري كريم الشناوي بالجائزة الكبرى للمهرجان الدولي المغاربي للفيلم في دورته الـ14 التي أسدل الستار عليها مساء أول من أمس، في مدينة وجدة بشمال شرق المغرب.

الفيلم من تأليف هيثم دبور وبطولة أسيل عمران وإسلام مبارك ومحمد ممدوح وبدر محمد وحنين سعيد مع ظهور خاص للمطرب محمد منير. ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للفيلم السنغالي «ديمبا» من إخراج مامادو ديا. فيما ذهبت جائزة السيناريو للفيلم المغربي «وشم الريح» للمخرجة ليلى التريكي.

وحصلت التونسية فاطمة صفر على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم «عائشة»، فيما حصل الفرنسي من أصل كاميروني ألكسندر بوير على جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «فانون» للمخرج جان كلود بارني.

وفي مسابقة الأفلام القصيرة، فاز بالجائزة فيلم «ما بعد..» للمخرجة الفلسطينية مها حاج. فيما حصل الفيلم المغربي «إخوة الرضاعة» للمخرجة كنزة التازي على جائزة لجنة التحكيم.

ونال الفيلم التونسي «لعبة الشيطان والملائكة» للمخرج محمد أمين لخميري «جائزة الأمل». وكرّم المهرجان في الختام، الذي أقيم بمسرح محمد السادس في وجدة، الممثلة ابتسام العروسي والباحث والمؤرخ بدر المقري.