فران دريشر.. أيقونة الكوميديا الأميركية تُتوَّج بنجمة ممر المشاهير

شهدت مدينة لوس أنجلوس الأميركية احتفالاً استثنائياً بتكريم الممثلة الأميركية، فران دريشر، إحدى أبرز أيقونات الكوميديا التلفزيونية، حيث كُشف عن نجمتها الخاصة على ممر المشاهير في هوليوود.

وبين التصفيق والهتافات، ظهرت دريشر متأثرة وهي تقف بجوار نجمتها الجديدة، مؤكدة أن هذه اللحظة تمثل تتويجاً لمسيرة طويلة بدأتها في التسعينات، حين فرضت حضورها عبر شخصية «فران فاين» في The Nanny، المسلسل الذي استمر ستة مواسم، وترك بصمة خاصة في ذاكرة المشاهدين حول العالم.

لم تقتصر مسيرة فران دريشر على التمثيل، بل امتدت إلى العمل النقابي، حيث انتُخبت عام 2021 رئيسة لنقابة ممثلي هوليوود، وخلال فترة قيادتها واجهت النقابة واحدة من أصعب المراحل في تاريخها الحديث، مع اندلاع إضرابات هوليوود 2023–2024، التي تمحورت حول أجور الممثلين وحقوقهم في مواجهة هيمنة شركات البث والمنصات الرقمية، إضافة إلى قضية استخدام الذكاء الاصطناعي في السينما.

مع نجمتها الجديدة على ممر الشهرة، تبدو فران دريشر اليوم شخصية مركبة: ممثلة تركت أثراً بارزاً في الكوميديا التلفزيونية، وقيادية نقابية أسهمت في رسم حدود العلاقة بين الفن والتكنولوجيا في زمن التحولات الرقمية، وبقدر ما يُعد هذا التكريم احتفاءً بمسيرتها الفنية، فإنه أيضاً اعتراف بدورها في حماية هوية الممثلين وسط عاصفة الذكاء الاصطناعي التي تهدد ملامح السينما المستقبلية.