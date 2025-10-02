KPop Demon Hunters

واصل فيلم الرسوم المتحركة «KPop Demon Hunters» فرض هيمنته على منصة «نتفليكس»، محققاً أكثر من 325 مليون مشاهدة، منذ طرحه في يونيو الماضي، ليصبح الفيلم الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة، ويتميز الفيلم بموسيقى تصويرية حيوية وأغانٍ أصلية، أبرزها أغنية «Golden» التي تصدرت قوائم الموسيقى العالمية.

«All of You»

على منصة «أبل تي في+»، تصدّر فيلم الخيال العلمي الرومانسي «All of You» قوائم المشاهدة بعد طرحه أخيراً، حيث حاز إعجاب المشاهدين، وجذب جمهور الشباب ومحبي الخيال العلمي، ويروي الفيلم قصة حب بين شخصين يتم تحديد مصيرهما بوساطة خوارزمية متقدمة، مستعرضاً تأثير التكنولوجيا في العلاقات الإنسانية.

«Moana 2»

واصل فيلم الرسوم المتحركة «Moana 2» جذب العائلات على منصة «ديزني بلس»، محققاً أكثر من 27 مليون مشاهدة خلال أيامه الأولى.

يقدم الجزء الجديد «مغامرات موانا» مع أغانٍ جديدة ورسائل بيئية ملهمة، إضافة إلى رسوم متحركة مذهلة، أبهرت الجمهور الصغير والكبير على حد سواء.

« The Fantastic Four: First Steps»

حجز فيلم الأبطال الخارقين «The Fantastic Four: First Steps» مكانه على منصة ديزني بلس، حيث جذب جمهوراً واسعاً من محبي «عالم مارفل» السينمائي، ويقدم الفيلم إعادة تصور لشخصيات Fantastic Four مع إدخال عناصر درامية وكوميدية جديدة، ما أعطاه شعبية كبيرة بين الشباب.

«The Gray Frontier»

على منصة هولو (Hulu)، تصدّر فيلم الخيال العلمي والمغامرة «The Gray Frontier» قوائم المشاهدة، محققاً نجاحاً ملحوظاً بين عشاق الأكشن والمغامرة، وتدور أحداث الفيلم حول طاقم فضائي يكتشف كوكباً غامضاً مليئاً بالمخاطر، ويواجه مخلوقات غير معروفة وأحداثاً غير متوقعة.