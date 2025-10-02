«الشيطان والدراجة» ينافس في «الجونة السينمائي»

ينافس الفيلم اللبناني «الشيطان والدراجة»، للمخرجة شارون حكيم، بمسابقة الأفلام القصيرة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي يقام من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري، حيث يشهد عرضه الأول بالعالم العربي، وكان قد فاز بجائزة الطلاب في مسابقة الأفلام الوطنية في عرضه العالمي الأول بمهرجان كليرمون فيران السينمائي الدولي.

فاز الفيلم بجائزة لجنة تحكيم الشباب بمهرجان Concorto السينمائي، وحصل على تنويه خاص في مهرجان ليالي البحر الأبيض المتوسط السينمائي، وشارك في مهرجانات أخرى عدة، منها مهرجان لندن السينمائي BFI، ومهرجان كوتيه كورت السينمائي، ومهرجان Court-métrage السينمائي، ومهرجان نامور للسينما الفرنكوفونية، ومهرجان سينيميد.

الفيلم مستوحى من قصة قصيرة كتبتها تمارا سعادة عام 2020، وتروي بطريقة تخيّلية تجربة طفولة في إحدى القرى اللبنانية، وذكرت المخرجة في بيانها «الفيلم مليء بإشارات إلى الخصوصيات الاجتماعية والسياسية للبنان في مطلع الألفية، لكنها تبقى خلفية للأحداث لا محوراً لها، القصة تركز على الثورة الداخلية لفتاة ممزقة بين جوانب مختلفة من ذاتها، من خلال موضوع حساس يتعلق باكتشاف الذات، ويجعلنا الفيلم نشعر بدلًا من أن نرى».

شارون حكيم كاتبة ومخرجة، دخلت السينما من خلال الكتابة والمسرح، واهتمت بالإخراج في المدرسة الثانوية، بعد الدراسة في باريس ونيويورك، أخرجت في عام 2020 فيلم The Great Night، وهو أول فيلم قصير لها، وهو فيلم موسيقي مستوحى من أوبريت عرائس مصري، تم اختيار الفيلم في مهرجاني «كليرمون فيران» و«سينيميد مونبلييه»، وحصل على جائزتين في مهرجاني كابورغ وبريست.

الفيلم بطولة ميليسا سكّر، كريستين شويري، روجر عازار، ماريا هيكتور، تاتيانا سكّر، وتتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World المبيعات في بقية أنحاء العالم.