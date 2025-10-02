قريباً على الشاشة

لا يتوقف عالم السينما عن التجدد، وتبرز حالياً مشاريع سينمائية عالمية عدة قيد التصوير والإنتاج، تجمع بين الأكشن، والخيال العلمي، والمغامرات، منها:

«TRON: Ares»

يُعد من أهم الأفلام المرتقبة في 2025، وهو الجزء الجديد من سلسلة الخيال العلمي TRON، حيث يتناول انتقال برنامج ذكاء اصطناعي من العالم الرقمي إلى العالم البشري، وقد اكتمل التصوير في فانكوفر، ومن المتوقع عرضه في أكتوبر الجاري.

«Predator: Badlands»

يعود فيلم Predator: Badlands في سلسلة الخيال العلمي والأكشن الشهيرة، مع تقديم كائنات ذكية مدمجة بتكنولوجيا مستقبلية، لتجربة سينمائية أكثر تشويقاً، ومن المقرر عرضه في الولايات المتحدة في السابع من نوفمبر المقبل.

«The Runner»

فيلم أكشن وتشويق، من إخراج كيفن ماكدونالد وبطولة غال غادوت وداميان لويس، وتدور القصة حول محامية تُجبر على خوض مطاردة غامضة بعد اختطاف ابنها، ويعد الفيلم بتقديم جرعة كبيرة من الإثارة في أجواء لندن.

«Alpha»

في بوليوود، يُعد فيلم Alpha جزءاً جديداً من عالم الجاسوسية، تقوده بطلة بارزة، ويشارك فيه عليا بهات وشارفاري وفِكي كوشال وبوبي ديوال، ومن المتوقع عرضه عالمياً في 25 ديسمبر المقبل.

«Silent Night, Deadly Night»

لعشاق أفلام الرعب، يعود فيلم Silent Night, Deadly Night بنسخة جديدة، بعد تصويره في أبريل 2025 بمدينة وينيبيغ، والفيلم يعد بمزيج من الرعب والإثارة، ومن المقرر عرضه يوم 12 ديسمبر المقبل في الولايات المتحدة.