ليوناردو دي كابريو في الصدارة.. إقبال استثنائي على فيلم «معركة تلو الأخرى»

انتزع فيلم الأكشن والدراما الكوميدية «وان باتل آفتر أناذر» (معركة تلو الأخرى) من بطولة ليوناردو دي كابريو صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية في أول عطلة نهاية أسبوع بعد انطلاق عروضه، وفقاً لتقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

ووصلت إلى نحو 22,4 مليون دولار بين الجمعة والأحد إيرادات الفيلم الذي يتناول مواضيع مطروحة بقوة في الوقت الراهن في الولايات المتحدة، والذي وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» بأنه «ملحمة كرنفالية تتناول الخير والشر، والعنف والسلطة، والحقوق غير القابلة للتصرف، والمعركة ضد الظلم».

ويؤهل هذا الفيلم مخرجه الأميركي بول توماس أندرسون (من أعماله «ماغنوليا»، و«ذير ويل بي بلاد»، و«فانتوم ثريد») والنجم ليوناردو دي كابريو الذي يؤدي دور ثوريّ سابق كبير السن يسعى لإنقاذ ابنته المراهقة، للمنافسة بقوة على جوائز الأوسكار.

ورأى المحلل في شركة «فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش» ديفيد أ. غروس أنها «بداية ممتازة» لهذا الفيلم، تُضاهي ما كان يمكن أن يحققه جزء من سلسلة أفلام أكشن، معتبراً أنه «أمرٌ مذهل». ولاحظ أن «ردود الفعل النقدية رائعة، وحجم إقبال الجمهور استثنائي».

وحلّ في المركز الثاني فيلم الأطفال «غابيز دولهاوس: ذي موفي» الذي يجمع بين الحركة الحية والرسوم المتحركة والمقتبس من مسلسل شعبي على منصة «نتفليكس» للبث التدفقي، إذ حقق إيرادات بلغت نحو 13,7 مليون دولار.

وفي المركز الثالث، واصل فيلم «ديمن سلاير: كيميتسو نو يايبا - إنفينيتي كاسل» أداءه القوي، حاصداً إيرادات إضافية بلغت 7,1 ملايين دولار، ما رفع إجمالي مداخيله في الولايات المتحدة وكندا إلى 118,2 مليون دولار.

أما «ذي كونجورينغ: لاست رايتس» أحدث أفلام سلسلة الرعب الشهيرة، فاحتل المرتبة الرابعة بعد تحقيقه إيرادات إضافية بلغت 6,9 ملايين دولار، ليبلغ إجمالي مداخيله 161,5 مليون دولار.

وفيما يأتي بقية الأفلام العشرة الأولى في ترتيب أعلى الإيرادات في أميركا الشمالية خلال عطله نهاية الأسبوع:

5. «ذي سترينجرز-تشابتر 2» (5,9 ملايين دولار).

6. «ذي غريتست أوف أول تايم» (3,7 ملايين دولار).

7. «ذي لونغ واك» (3,4 ملايين دولار).

8. «داونتاون آبي: ذي غراند فينال» (3,3 ملايين دولار).

9. ثلاثية «سبايدرمان» (2,25 مليون دولار).

10. «ذاي كول هيم أو جي» (1,45 مليون دولار).