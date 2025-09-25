House of Guinness

تتصدر السلسلة الدرامية التاريخية منصة «نتفلكس»، وهي من تأليف ستيفن نايت، مبتكر «Peaky Blinders»، وتروي صراعات عائلة غينيس الشهيرة في أيرلندا خلال ستينات القرن الـ19، وتبدأ الأحداث بوفاة السير بنيامين غينيس، ويظهر تأثير ذلك في أفراد العائلة الذين يسعون للحفاظ على إرثهم ومصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، والمسلسل يسلط الضوء على التوترات الداخلية والمؤامرات العائلية والصراعات مع المنافسين، مع تصوير دقيق للأحداث التاريخية والأزياء والعادات الاجتماعية في تلك الفترة.

The Girlfriend

على منصة «أمازن برايم فيديو» يتصدر مسلسل الإثارة النفسية «The Girlfriend»، وهو من بطولة روبن رايت، ويركز على العلاقة المعقدة بين أم وابنتها الجديدة، وتكشف الأحداث تدريجياً الأسرار العائلية والتوترات النفسية التي تؤثر في كل شخصية، ما يزيد من الغموض والتشويق، ويضفي أداء رايت المتميز عمقاً على الشخصيات، بينما يعكس تصوير المسلسل الصراعات الداخلية والتحديات العاطفية.

Alien: Earth

على منصة «ديزني» تتصدر سلسلة خيال علمي «Alien: Earth» التي تأخذ المشاهدين في رحلة استكشافية إلى كواكب بعيدة، حيث تواجه الشخصيات مخلوقات غريبة ومواقف حياتية غير متوقعة، وتركز القصة على التفاعل بين البشر والكواكب الجديدة، مع تسليط الضوء على الاكتشافات العلمية والمخاطر البيئية، والتصوير البصري المذهل والمؤثرات الخاصة المتقنة يضفيان على العمل أجواء واقعية ومشوقة، ما يجعل السلسلة تجربة ممتعة لمحبي الخيال العلمي والعوالم الغريبة.