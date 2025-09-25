نجوم في الإعلام

تصدرت أسماء عدة قائمة الأخبار السينمائية في الصحف العالمية، من هوليوود إلى كوريا الجنوبية، حيث جذبت أعمالهم وإطلالاتهم الإعلام والجمهور على حد سواء، مؤكدة استمرار شعبية هؤلاء النجوم عالمياً.

توم هولاند.. إصابة توقف تصوير

النجم البريطاني الشاب، توم هولاند، كان حديث الصحف العالمية، بعد تعرضه لإصابة في الرأس أثناء تصوير أحد المشاهد الخطرة لفيلمه المرتقب Spider-Man: Brand New Day، وأصيب رأسه إثر سقوطه أثناء مشهد حركة، ما استدعى توقف التصوير مؤقتاً كإجراء احترازي، وعلى الرغم من خروجه من المستشفى بعد تلقي العلاج، إلا أن فريق العمل اضطر إلى إعادة جدولة التصوير، ويُعد هذا الفيلم بداية ثلاثية جديدة لسلسلة «الرجل العنكبوت».

«ذا روك».. تحول جسدي لافت

أثار دوين جونسون، المعروف باسم «ذا روك»، اهتمام النقاد والجمهور بعد ظهوره بجسم أنحف وأشد لياقة استعداداً لدوره في فيلم The Smashing Machine.

الفيلم يستند إلى القصة الحقيقية للمصارع مارك كير، الذي واجه صعوبات كبيرة في حياته المهنية بسبب الإدمان والمنافسات الشرسة، يُذكر أن جونسون اكتسب تدريجياً أكثر من 30 كيلوغراماً من العضلات، وتغيرت ملامحه بشكل ملحوظ، في خطوة لاقت إشادة واسعة من المتابعين والنقاد.

أنجلينا جولي.. حضور لافت في «سان سيباستيان»

النجمة العالمية، أنجلينا جولي، تصدرت الأخبار هذا الأسبوع بعد حضورها العرض الأول لفيلمها الجديد Couture في مهرجان سان سيباستيان السينمائي، وتألقت بفستان أسود أنيق، وأثنت الصحف على حضورها اللافت وشخصيتها القوية، والفيلم يعالج قصة مخرجة أميركية تكافح مرض السرطان خلال أسبوع الموضة في باريس، ويقدم أداءً درامياً مؤثراً من جولي.