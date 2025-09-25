رحيل كلوديا كاردينالي.. عملاقة سينما الستينات

غيّب الموت عملاقة سينما ستينات القرن الـ20 الممثلة الفرنسية - الإيطالية كلوديا كاردينالي، التي رحلت عن 87 عاماً بمقر إقامتها في ضواحي باريس.

وأفاد مدير أعمال كاردينالي، لوران سافري، بأن النجمة رحلت «محاطةً بأبنائها» في نيمور قرب باريس، حيث كانت تسكن، لكنه لم يشر إلى سبب وفاتها.

وقال سافري في رسالة نصية إن كاردينالي - التي أدّت أدواراً في أفلام لعدد من أبرز المخرجين مثل لوكينو فيسكونتي وفيديريكو فيليني وريتشارد بروكس وهنري فيرنوي وسيرجيو ليوني - «تترك وراءها إرث امرأة حرة وملهَمة، في مسيرتها كفنانة وكامرأة على السواء»، وأوضح أنّ موعد مأتم الراحلة ومكانه لم يُحدّدا بعد.

ورأى وزير الثقافة الإيطالي، أليساندرو غولي، أن وفاة كلوديا كاردينالي تُمثل رحيل «واحدة من أعظم الممثلات الإيطاليات على مر العصور».

وقال الوزير في بيان إنها «جسّدت رقة إيطالية أصيلة وجمالاً فريداً، وشاركت في أكثر من 150 فيلماً طوال مسيرتها الفنية الطويلة، بعضها يُعدّ من روائع سينما المؤلف».

وكانت كلوديا كاردينالي - التي برزت من خلال أدوارها في «إيل غاتوباردو» و«وانس آبان إيه تايم إن ذي ويست» و«أوتّو إيه ميدزو» - من أشهر ممثلات السينما الإيطاليات، إلى جانب جينا لولوبريجيدا وصوفيا لورين.

وشاركت في أفضل أفلام مرحلة النهضة السينمائية الإيطالية (بولونييني وزورليني وسكويتيرتي)، وتألّقت في هوليوود (إدواردز، بروكس، ليوني)، وفي فرنسا (بروكا، فيرنوي)، وحتى في ألمانيا مع فيرنر هرتزوغ وفيلمه الشهير «فيتزكارالدو».

كانت كلود جوزفين روز كاردينالي - المولودة في حلق الوادي بالقرب من تونس العاصمة، في أبريل 1938، لأب فرنسي وأم إيطالية من جزيرة صقلية - في الـ17 من العمر عندما فازت بمسابقة جمالية من دون أن تترشح لها.

وانقلبت حياتها عندها رأساً على عقب، إذ كوفئت «أجمل إيطالية في تونس» برحلة إلى مهرجان البندقية السينمائي، حيث أحدثت ضجة كبيرة، وتلقّت عروضاً سينمائية عدة.