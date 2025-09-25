السينما العالمية تتحرك على وقع «الأنيمي»

تعيش السينما العالمية في الأسابيع الأخيرة حالة حيوية لافتة، تجمع بين انتعاش شباك التذاكر وتغيّر عميق في سلوك الجمهور، فقد تصدّر فيلم الأنيمي الياباني «Demon Slayer: Infinity Castle» شباك التذاكر العالمي محققاً أكثر من 665 مليون دولار، ليصبح أحد أنجح أفلام الأنيمي في التاريخ، في إشارة إلى أن هذا النوع لم يعد مقتصراً على جمهور متخصص، بل بات عنصراً تجارياً قادراً على منافسة أضخم إنتاجات هوليوود.

في المقابل، لم يتمكّن فيلم «A Big Bold Beautiful Journey»، رغم نجومية أبطاله وحملته الدعائية الضخمة، من جذب الجمهور بالقدر المتوقع، وهو ما أعاد الجدل حول قدرة الأفلام التقليدية على ضمان النجاح بمجرد الاعتماد على أسماء كبيرة.

في بوليوود واصل فيلم «Jolly LLB 3» جذب الجماهير بأرقام افتتاحية قوية وضعته ضمن أكثر الأفلام الهندية مشاهدة هذا العام، بينما حقق فيلم «Saiyaara» إنجازاً لافتاً على منصة Netflix ليصبح أكثر فيلم هندي غير ناطق باللغة الإنجليزية مشاهدة على المنصة عالمياً، في دليل جديد على أن القصص المحلية قادرة على عبور الحدود والوصول إلى جمهور عالمي واسع عند تقديمها بجودة عالية.

وتبرز من المشهد العام ثلاثة ملامح أساسية ترسم مزاج السينما العالمية حالياً: أولها تعاظم قوة الأنيمي والأعمال ذات الطابع المحلي في تشكيل ذوق الجمهور، وثانيها تحوّل الجمهور نحو البحث عن الأصالة والتجديد بعيداً عن الوصفات الجاهزة، وثالثها تسارع النقاشات حول دور التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تسريع الإنتاج وخفض التكاليف، مقابل المخاوف المتعلقة بحفظ الحقوق الإبداعية والهوية الفنية للأعمال، وعلى المستوى الجغرافي برزت السوق الآسيوية كمحرّك رئيس للإيرادات العالمية.

هذه الملامح تعكس حالة توازن دقيقة تمرّ بها الصناعة: بين صعود أعمال مبتكرة ونجاح منصات البث في توسيع قاعدة المشاهدة، وبين مخاطر مالية تواجه بعض الإنتاجات الضخمة وصعوبة إعادة الجمهور إلى الصالات إلا عبر «حدث سينمائي» كبير، ولذلك يبقى المزاج السينمائي العالمي مزيجاً من التفاؤل الحذر، وحاجة دائمة إلى التجديد والجرأة في طرح قصص جديدة تواكب التحولات الاجتماعية والذوق الفني المتغير لجمهور عالمي أكثر تنوعاً ونقداً من أي وقت مضى.

