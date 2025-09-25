في الطريق إليك

لا يتوقف عالم السينما عن التجدد، وتبرز حالياً مشاريع سينمائية عالمية عدة قيد التصوير والإنتاج، تجمع بين «الأكشن»، والخيال العلمي، والمغامرات المثيرة، ما يجعل جمهور السينما في انتظار موعد عرضها بفارغ الصبر.

«Spider-Man»

تواصل شخصية بيتر باركر، في الجزء الجديد من سلسلة «Spider-Man»، لفت اهتمام الجمهور، وقد بدأ التصوير في غلاسكو في أغسطس 2025، ويشارك في الفيلم أيضاً زيندايا وجاكوب باتالون.

Avengers: Doomsday

يُعد فيلم Avengers: Doomsday من أكثر المشاريع المنتظرة لعشاق عالم مارفل السينمائي، وعلى الرغم من عدم الكشف عن تفاصيل القصة، إلا أن التوقعات تشير إلى أحداث مثيرة ومفاجآت كبيرة.

Dune

يستمر المخرج دينيس فيلنوف في تقديم ملحمة «Dune» في جزئها الثالث، الذي بدأ تصويره في يوليو 2025، ومن المتوقع أن يكون هذا الجزء أكثر تعقيداً وعمقاً، مع إضافة شخصيات جديدة وتوسيع عالم «Dune» السينمائي.

Anaconda

يعود فيلم «Anaconda» في جزء جديد من إنتاج «سوني بيكتشرز»، وهو إعادة تصور للفيلم الأصلي، ويشارك في الفيلم بول رود، وجاك بلاك، وثاندي نيوتن، ومن المتوقع أن يقدم مزيجاً من الإثارة والكوميديا والرعب.

Project Hail Mary

استناداً إلى رواية الخيال العلمي الشهيرة، يروي فيلم Project Hail Mary قصة رائد فضاء يستفيق ليجد نفسه في مهمة لإنقاذ الأرض من كارثة، ويُتوقع أن يقدم الفيلم تجربة سينمائية مثيرة ومؤثرة.