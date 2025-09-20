«KPop Demon Hunters

واصل فيلم الرسوم المتحركة «KPop Demon Hunters» فرض هيمنته على «نتفليكس»، محققاً أكثر من 236 مليون مشاهدة، منذ طرحه في 20 يونيو الماضي، ليصبح الفيلم الأكثر مشاهدة في تاريخ المنصة، العمل الذي يمزج بين ثقافة الكيبوب وعالم صيد الشياطين، نجح في استقطاب جمهور عالمي من مختلف الفئات العمرية، خصوصاً مع أغانيه التي غزت منصات الموسيقى العالمية.

على منصة «أمازون برايم»، مازال فيلم الأكشن «Road house»، من بطولة جيك جيلنهال، يحتفظ بالمركز الأول للأسبوع الثالث على التوالي، والفيلم يعيد تقديم قصة كلاسيكية عن حارس سابق يضطر إلى مواجهة عصابة إجرامية في بلدة صغيرة، ويُشيد النقاد بأداء جيلنهال القوي، ومشاهد القتال المصممة بعناية، والتي رفعت نسبة المشاهدات بشكل لافت.

على «ديزني بلس»، واصل فيلم «Moana 2» جذب العائلات، ليصبح الفيلم الأكثر مشاهدة على المنصة هذا الشهر بأكثر من 27 مليون مشاهدة، خلال أيامه الأولى فقط، والجزء الجديد من مغامرات موانا يقدّم أغاني جديدة ورسالة بيئية ملهمة، ما عزز شعبيته بين الجمهور الصغير والكبير على حد سواء.

إقليمياً، تتصدر منصة «شاهد» بفيلم «ولاد رزق 3»، الذي يواصل جذب المشاهدين بجرعة من الأكشن والكوميديا الشعبية، بينما يحافظ فيلم الجريمة الخليجي «سكة طويلة» على موقعه ضمن الخمسة الأولى، ليؤكد تزايد الاهتمام بالمحتوى الخليجي الذي يعكس بيئة وقصص المنطقة بجرأة وإثارة.