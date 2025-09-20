«وين ياخذنا الريح» ينافس في «الجونة السينمائي»

ينافس الفيلم التونسي «وين ياخذنا الريح»، للمخرجة آمال القلاتي، في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة للدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي (16 - 24 أكتوبر المقبل)، حيث يشهد عرضه الأول في العالم العربي، وتتولى MAD Distribution مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

وعلّقت القلاتي على اختيار فيلمها، قائلة: «يشرفني بشدة عرض فيلمي في مهرجان الجونة السينمائي، فهو المكان الذي دعمه منذ مراحل التطوير الأولى وحتى مرحلة ما بعد الإنتاج، وأشعر بالفخر والامتنان لمشاركة ثمرة سنوات من العمل هنا، وعودة الفيلم إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعني لي الكثير، وأتطلع بشوق لعرضه على الجمهور».

كان الفيلم قد فاز أخيراً بجائزة النحلة الذهبية لأفضل فيلم طويل بمهرجان مالطا السينمائي لأفلام البحر المتوسط، وجائزة أفضل فيلم روائي في مهرجان تورنتو السينمائي للفيلم العربي.

تدور أحداث الفيلم حول عليسة المتمردة، ذات الـ19 عاماً، ومهدي الخجول ذي الـ23 عاماً، اللذين يستعينان بخيالهما للهروب من واقعهما، وعندما يكتشفان مسابقة تتيح لهما فرصة للهروب، ينطلقان في رحلة طريق إلى جنوب تونس، متجاوزين العقبات التي تعترض طريقهما.

شهد الفيلم عرضه العالمي الأول بمهرجان صندانس السينمائي الدولي، ثم شارك في مهرجانات عدة، منها مهرجان روتردام السينمائي الدولي، ومهرجان إسطنبول السينمائي الدولي.

الفيلم من تأليف وإخراج آمال القلاتي، وإنتاج أسما شيبوب لأطلس فيجن، وبطولة سليم بكار وآية بالأغا وسندس بالحسن ولبنى نعمان. الفيلم من تصوير فريدة مرزوق ومونتاج آمال قلاتي وغالية لاكروا ومالك كمون، وموسيقى عمر علولو. تتولى MAD Distribution مهام توزيع ومبيعات الفيلم في العالم العربي.