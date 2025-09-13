ممثلون ومخرجون يدعون إلى مقاطعة المؤسسات السينمائية الإسرائيلية

دعا مئات من الممثلين والعاملين في صناعة السينما، من بينهم نجوم بارزون مثل الممثلة البريطانية تيلدا سوينتون والممثل الأميركي مارك روفالو والممثلة البريطانية أوليفيا كولمان والممثلة الأميركية سوزان ساراندون، إلى مقاطعة المؤسسات السينمائية الإسرائيلية على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وجاءت هذه الدعوة ضمن بيان تعهد أصدره العاملون في قطاع السينما، ووقعه أكثر من 1800 شخص، طالبوا فيه بعدم «عرض الأفلام أو المشاركة في فعاليات أو التعاون بأي شكل من الأشكال مع المؤسسات السينمائية الإسرائيلية».

وأكد الموقعون أن «في هذه اللحظة الحرجة من الأزمة، حيث تساهم العديد من حكوماتنا في استمرار المجازر في غزة، يجب علينا أن نبذل كل ما في وسعنا لمواجهة التواطؤ في هذا الرعب المستمر». ومن بين الموقعين أيضاً المخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، والمخرجة الأميركية آفا دوفيرناي، والممثل الإسباني خافيير بارديم، والنجم البريطاني من أصل باكستاني ريز أحمد.

وذكر البيان أن على العاملين في صناعة السينما التوقف عن التعاون مع هيئات البث العامة والخاصة في إسرائيل، واتهم الموقعون غالبية دور العرض وشركات الإنتاج السينمائي في إسرائيل بعدم الدفاع يوماً عن «حقوق الشعب الفلسطيني»، رغم الإشارة إلى وجود بعض الشركات غير المتورطة، دون ذكر أمثلة محددة.