سيدني سويني.. بطلة ملاكمة في «كريستي» مؤهلة للأوسكار

رفضت الممثلة سيدني سويني - على هامش العرض العالمي الأول الذي أقيم في كندا لفيلم «كريستي»، عن سيرة رائدة الملاكمة النسائية الأميركية كريستي مارتن - التطرق إلى الجدل الذي أثارته حملتها الإعلانية الأخيرة، إلا أن الممثلة التي قد يؤهلها تجسيدها شخصية بطلة الملاكمة للمنافسة على جائزة الأوسكار، تحدثت عن كيفية زيادة وزنها لهذا الدور.

وأوضحت بمناسبة عرض الفيلم في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، أنها اكتسبت الوزن الإضافي المطلوب للدور بتناولها كميات كبيرة من الوجبات السريعة والمربّى، والكثير من مخفوقات الحليب والمشروبات القائمة على البروتينات، وأضافت: «كنت أمارس الرياضة يومياً بمعدل ثلاث مرات».

ورأى مخرج الفيلم الأسترالي، ديفيد ميشو، أن سويني جسّدت شخصية «مذهلة»، مع أنه لم يكن قبل الفيلم سمع قط بكريستي مارتن.

وأصبحت ابنة عامل منجم الفحم، المولودة في ريف شرق الولايات المتحدة، أول نجمة حقيقية في رياضة الملاكمة النسائية في أواخر ثمانينات القرن الـ20، وحظيت بدعم منظّم المباريات الشهير دون كينغ، ويتناول الفيلم سيرة الشابة، واسمها الأصلي قبل الزواج كريستين سالتر، والإساءات التي تعرضت لها على يد مدربها وزوجها جيم مارتن، الذي لايزال في السجن بتهمة محاولة قتلها بطعنها وإطلاق النار عليها، وأعربت سيدني سويني عن اعتزازها «بتجسيد امرأة قوية كهذه».