توب 5 أفلام

1 «ذي كونجورينغ»

تصدّر «ذي كونجورينغ: لاست رايتس»، أحدث أفلام سلسلة الرعب الشهيرة، شباك التذاكر في أميركا محققاً إيرادات بلغت 83 مليون دولار، وفق تقديرات الأسبوع المنصرم لشركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة، ويشارك في بطولة الفيلم الذي أنتجته استوديوهات «وارنر براذرز»، باتريك ويلسون وفيرا فارميغا في دورَي إد ولورين وارن، ويخوضان هذه المرة معركة مع شيطان في منزل عائلة.

83 مليون دولار

2 «هاميلتون»

حلّت ثانياً في الترتيب النسخة السينمائية من المسرحية الموسيقية الناجحة «هاميلتون»، من إنتاج «ديزني»، محققة إيرادات 10 ملايين دولار، وفق «إكزبيتر ريليشنز»، رغم توافرها عبر منصة «ديزني» للبث التدفقي عام 2020.

10 ملايين دولار

3 «ويبنز»

تراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم الرعب «ويبنز»، الذي يتناول الاختفاء الغامض لمجموعة من الأطفال من الصف الدراسي نفسه، وحقق الفيلم 5.4 ملايين دولار في الأسبوع الماضي، وبلغت عائدات «ويبنز» بالمجمل، منذ بدء عرضه حتى اليوم، 143 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و108 ملايين دولار خارجهما، وفق «إكزبيتر ريليشنز».

5.4 ملايين دولار

4 «فريكيير فرايداي»

في المرتبة الرابعة جاء فيلم ديزني «فريكيير فرايداي»، من إنتاج «ديزني»، وبطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003، الذي تتبادل فيه الشخصيات أجسادها، وحقق هذا العمل 3.8 ملايين دولار.

3.8 ملايين دولار

5 «كوت ستيلينغ»

تراجع فيلم «كوت ستيلينغ»، من إنتاج «سوني»، وبطولة أوستن بتلر وزوي كرافيتز، إلى المرتبة الخامسة محققاً 3.2 ملايين دولار.

3.2 ملايين دولار