«تورونتو السينمائي» الـ 50 ينطلق بنكهة سياسية

أضفت الكلمات التي ألقاها كل من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني والرئيس الأميركي السابق باراك أوباما طابعاً سياسياً بامتياز على افتتاح مهرجان تورونتو السينمائي الدولي أمس، قبل أن يتسلم نجوم هوليوود الدفّة.

فاحتفال أكبر مهرجان سينمائي في أميركا الشمالية هذا العام بدورته الخمسين، بمشاركة نجوم عالميين بارزين بينهم دانيال كريغ وأنجلينا جولي وماثيو ماكونهي، يجري في ظل تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بـ«ضم» كندا إلى الولايات المتحدة.

وقال مارك كارني قبل عرض فيلم الافتتاح، وهو شريط وثائقي عن الفكاهي الكندي جون كاندي: «لقد تعرضت سيادتنا وهويتنا للتهديد».

وأضاف: «عندما سمع الكنديون هذه التهديدات استلهموا جون كاندي الذي في داخلهم».

كذلك عُرض في اليوم الأول فيلم وثائقي بعنوان «ذي آيز أوف غانا» The Eyes of Ghana أنتجته الشركة السينمائية التي أسسها الرئيس باراك أوباما وزوجته ميشيل بعد تركهما البيت الأبيض.

ويتضمن الفيلم لقطات لم يسبق عرضها لكوامي نكروما الذي كان أول رئيس لغانا وأطاح به انقلاب عسكري بعد أن فرض منهج قائماً على أساس أنه «المخلّص».

وفي حين يعيد الفيلم الوثائقي تقييم إرثه بطريقة مختلفة، يُشدّد على أهمية إنتاج وحفظ أفلامٍ مُستوحاة من منظور الشعوب المُستعمَرة. وقال باراك أوباما في كلمة مُصوّرة بالفيديو: «نصنع التاريخ الليلة ببعض اللقطات التي تُعرَض للمرة الأولى».

ومن أبرز المحطات المرتقبة خلال الأيام الـ11 للمهرجان، عودة فيلم «نايفز آوت» Knives Out الشهير من إنتاج نتفليكس مع دانيال كريغ. يحقق نجم أفلام جيمس بوند السابق هذه المرة في جريمة قتل جديدة في فيلم «ويك آب ديد مان: إيه نايفز آوت ميستيري» Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery من بطولة غلين كلوز وميلا كونيس وجوش أوكونور.

يتناول الجزء الثالث من هذه السلسلة قضايا الساعة «بأسلوب ممتع وواقعي وبقصة كلاسيكية»، وفق مديرة برامج مهرجان تورونتو السينمائي الدولي روبين سيتيزن. وسيُعرض الفيلم عالمياً لأول مرة مساء السبت.

ستحاول الممثلة سيدني سويني تجاوز الجدل الدائر حول إعلانها عن علامة تجارية لسراويل الجينز، مع العرض الأول لـ«كريستي»، وهو فيلم سيرة ذاتية عن رائدة الملاكمة الأميركية كريستي مارتن التي تؤدي دورها.

سيُعرض الجمعة فيلم الإثارة «ذي لوست باص» من بطولة ماثيو ماكونهي في دور سائق حافلة ينقذ الأطفال خلال حريق غابات مدمر في كاليفورنيا، والذي يروي قصة حقيقية مؤثرة.

وبمناسبة الذكرى الخمسين للمهرجان، سيحضر نجوم من بينهم راسل كرو وبول ميسكال وأنجلينا جولي وأنيا تايلور-جوي، عروض الأفلام والحفلات.

لكن المخرجين الفرنسيين سيضيفون بالتأكيد لمسة أوروبية إلى هذا المهرجان الكندي.

يشارك الممثل مات ديلون في الفيلم الدرامي «ذي فنس» للمخرجة كلير دينيس، والذي يحكي قصة وفاة غامضة في موقع بناء بغرب إفريقيا.

يُطلق المخرج أرنو ديبليشان الدراما الرومانسية «دو بيانو» مع شارلوت رامبلينغ. كذلك تؤدي أليس وينوكور دور البطولة مع أنجلينا جولي في فيلم «كوتور» الذي يغوص في عالم الأزياء الراقية في باريس.

يشارك في بطولة فيلم «ساكريفيس» للمخرج الفرنسي رومان غافراس كل من: أنيا تايلور-جوي وكريس إيفانز، في دور إرهابية إيكولوجية ونجم سينمائي على التوالي.

على صعيد آخر، يلعب راسل كرو دور النازي هيرمان غورينغ، ويقدم أداءً جذاباً في فيلم «نورمبرغ»، وهو دراما تاريخية يشارك فيها مع الحائز جائزة الأوسكار رامي مالك.

