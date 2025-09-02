توب 5 أفلام

1 «ويبنز»

تصدّر فيلم الرعب «ويبنز» Weapons شباك التذاكر في أميركا، محققاً 12.4 مليون دولار.

يروي الفيلم - الذي تولّى دور البطولة فيه كلّ من جوليا غارنر وجوش برولين - قصة عن اختفاء غامض لمجموعة من الأطفال من الصف الدراسي نفسه.

2 «دجاز»

حلَّ ثانياً في الترتيب فيلم «دجاز» Jaws، من إنتاج «يونيفرسال»، وأُعيد عرضه بمناسبة الذكرى الـ50 لطرحه، محققاً 9.8 ملايين دولار، من الجمعة إلى الإثنين.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس، من شركة «فرانشايز إنترتينمنت ريسرتش»: «إن تحقيق هذا النوع من الإيرادات، بعد 50 عاماً من الإصدار الأصلي، أمر مثير للإعجاب».

3 «كوت ستيلينغ»

المرتبة الثالثة جاءت من نصيب فيلم «كوت ستيلينغ» Caught Stealing، وهو فيلم جريمة من إنتاج «سوني»، وبطولة أوستن بتلر وزوي كرافيتز، مع إيرادات بلغت 9.5 ملايين دولار.

4 «فريكيير فرايداي»

تراجع إلى المرتبة الرابعة فيلم «فريكيير فرايداي»، من إنتاج «ديزني»، وبطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس، وهو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003، والذي تتبادل فيه الشخصيات أجسادها، وحقق هذا العمل 8.3 ملايين دولار.

5 «ذي روزيس»

حلَّ خامساً فيلم «ذي روزيس» The Roses، وهو إعادة إنتاج لفيلم الكوميديا السوداء «ذي وور أوف ذي روزيس»، الصادر عام 1989، من بطولة مايكل دوغلاس وكاثلين تيرنر، محققاً ثمانية ملايين دولار.

