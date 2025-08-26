«كاي بوب ديمون هانترز» يتصدّر شباك التذاكر

تصدّر فيلم «كاي بوب ديمون هانترز» التحريكي شباك التذاكر في أميركا الشمالية، في أول عطلة نهاية أسبوع له بدور السينما، محققاً 18 مليون دولار.

ومنذ طرحه عبر «نتفليكس»، في يونيو الماضي، أصبح الفيلم التحريكي الأكثر مشاهدة في تاريخ منصة البث التدفقي.

وقال المحلل ديفيد أ. غروس، من شركة «فرانشايز إنترتينمنت ريسيرش»: «في عطلة نهاية الأسبوع، حقق عمل - يُعرض عبر منصة بث تدفقي، وأُنجز لتتم مشاهدته في المنزل - مستوى من الشعبية نادراً ما تصل إليه أنجح أفلام السينما».

وتراجع فيلم «ويبنز»، الذي تصدّر شباك التذاكر خلال الأسبوعين الماضيين، إلى المرتبة الثانية، محققاً 15,6 مليون دولار، ويتناول الفيلم - وهو من بطولة جوليا غارنر وجوش برولين - الاختفاء الغامض لمجموعة أطفال من الصف الدراسي نفسه، وحلّ ثالثاً فيلم «فريكي فرايداي»، بـ9,2 ملايين دولار، وكانت المرتبة الرابعة من نصيب «ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس» بـ5,9 ملايين دولار، وحلّ خامساً فيلم «ذي باد غايز 2»، بـ5,1 ملايين دولار.