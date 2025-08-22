ميشيل يوه: فيلم «ني تشا 2» تكريم للأساطير الصينية

ترى الممثلة، ميشيل يوه، الحائزة جائزة أوسكار، أن الوقت حان لأن تهتم هوليوود أكثر بالشخصيات الأسطورية الآسيوية، مثل التي ظهرت في الفيلم الصيني «ني تشا 2»، الذي أصبح فيلم الرسوم المتحركة الأعلى إيرادات تاريخياً على مستوى العالم.

وقالت يوه، التي تؤدي بصوتها دور والدة ني تشا في دبلجة الفيلم باللغة الإنجليزية لـ«رويترز»: «إنهم محاربون، وتكريم للأساطير الصينية».

وأضافت «أعتقد أنهم مثل (زيوس)، كما تعلمون، و(ثور)، لكن هذه شخصيات أسطورية خاصة بنا، وأعتقد أن هذا أمر مهم للغاية، لأنك عندما تتعرف إلى أساطير ثقافة أخرى، يكون لديك فهم أفضل وأعمق، وتتعلم أن تتقبل شيئاً مختلفاً».

ويشكل فيلم «ني تشا 2» الذي توزعه شركة «إيه24» امتداداً لأحداث الفيلم الأول «ني تشا» الذي صدر عام 1999، وحقق الفيلم الأصلي إيرادات أكثر من 700 مليون دولار في أنحاء العالم.

وتصل النسخة المدبلجة باللغة الإنجليزية من الفيلم الخيالي، للمخرج يو يانغ، والمقتبس عن رواية شو تشونغ لين، التي تعود أحداثها للقرن الـ16 الميلادي، بعنوان «تنصيب الآلهة»، إلى دور العرض الأميركية يوم الجمعة، وتشير بيانات منصة ماويان لبيع التذاكر إلى أن الجزء الثاني، الذي كان في الأصل بلغة الماندرين، حقق نجاحاً كبيراً عندما تفوق على فيلم «إنسايد أوت 2»، من إنتاج شركة بيكسار في فبراير، ليصبح فيلم الرسوم المتحركة الأعلى إيرادات على مستوى العالم تاريخياً.

وجمع فيلم «ني تشا 2» ما إجماليه 12.3 مليار يوان (1.69 مليار دولار) من بيع التذاكر، بما في ذلك المبيعات المسبقة والأرباح الخارجية، ما يجعله ثامن أعلى فيلم يحقق إيرادات في شباك التذاكر على مستوى العالم تاريخياً.