TOP5 Movie

1 «ويبنز»

تصدّر فيلم الرعب «ويبنز» شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، محققاً 25 مليون دولار، وفق تقديرات شركة «إكزبيتر ريليشنز».

يتناول الفيلم، وهو من بطولة جوليا غارنر، الاختفاء الغامض لمجموعة أطفال من الصف الدراسي نفسه. 25 مليون دولار

2 «فريكيير فرايداي»

حلّ ثانياً في الترتيب فيلم «فريكيير فرايداي» من إنتاج «ديزني» وبطولة ليندسي لوهان وجيمي لي كورتيس. والعمل هو الجزء الثاني من الفيلم العائلي الصادر عام 2003 والذي تتبادل فيه الشخصيات أجسادها. وحقق الفيلم 14.5 مليون دولار. 14.5 مليون دولار

3 «نوبادي 2»

المرتبة الثالثة كانت من نصيب فيلم «نوبادي 2» من إنتاج استوديوهات «يونيفرسال» وبطولة بوب أودينكيرك، محققاً 9.3 ملايين دولار. وأعجب النقاد بهذه القصة التي تدور حول قاتل مأجور يحاول قضاء إجازة مع عائلته بينما يقع في ورطة. 9.3 ملايين دولار

4 «ذي فانتاستيك فور»

تراجع إلى المرتبة الرابعة «ذي فانتاستيك فور: فرست ستيبس»، محققاً 8.8 ملايين دولار.

ويؤدي بيدرو باسكال وفانيسا كيربي والحائز جائزة «إيمي» إيبون موس-باكراك، وجوزيف كوين دور فريق الأبطال الخارقين الأربعة، الذي يحمل الفيلم اسمه. 8.8 ملايين دولار

5 «ذي باد غايز 2»

حلّ خامساً فيلم الرسوم المتحركة العائلي «ذي باد غايز 2» من إنتاج شركة يونيفرسال، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الشخصيات الحيوانية المجرمة تنتقل للقيام بأعمال خير بعد تغيير أسلوب حياتها. وبلغت إيرادات الفيلم 7.5 ملايين دولار. 7.5 ملايين دولار