فيلم ياباني يفوز بجائزة النمر الذهبي في «لوكارنو»

حصد الفيلم الروائي الياباني «تو سيزونز، تو سترينجرز» للمخرج شو مياكي، جائزة النمر الذهبي في الدورة الـ78 من مهرجان لوكارنو الدولي في سويسرا.

وتم تكريم الفيلم الروائي «وايت سنيل»، من إنتاج نمساوي - ألماني مرتين.

وحصل الفيلم الرومانسي للمخرجة النمساوية، إلسا كريمسر، والمخرج الألماني، ليفين بيتر، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. وحصد الممثلان البيلاروسيان، ميخائيل سينكوف، وماريا إيمبرو، واحدة من الجائزتين المخصصتين لأفضل أداء تمثيلي. كما تم تكريم عباس فاضل، عراقي المولد، لإخراجه الفيلم الوثائقي «تيلز أوف لا وونديد لاند»، خلال المهرجان الذي اختُتم الليلة قبل الماضية في سويسرا.